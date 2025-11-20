La diaspora algérienne voit le coût de son passeport diminuer, un geste fort attendu

Une bonne nouvelle pour la diaspora algérienne : le tarif du passeport va être révisé à la baisse.

Cette décision, adoptée suite à une proposition du député Farès Rahmani, vise à corriger une inégalité de traitement et à offrir un tarif plus juste pour l’obtention d’un passeport algérien hors des frontières nationales.

Une baisse du tarif du passeport pour la diaspora algérienne

Le coût du passeport algérien pour les membres de la diaspora va connaître une révision à la baisse.

Cette décision est le fruit d’une proposition de Farès Rahmani, député représentant la communauté algérienne à l’étranger.

L’objectif de cet amendement est d’ajuster les droits de timbre nécessaires à l’obtention du passeport.

Actuellement, le tarif du passeport s’élève à 60 euros pour les Algériens résidant hors du pays, une somme supérieure à celle demandée en Algérie.

Cette différence est due à un taux de change obsolète datant de 2009. La nouvelle révision tarifaire vise donc à corriger cette inégalité.

Une conversion erronée à l’origine de la différence de tarif

Le passeport algérien coûte actuellement 6 000 dinars, soit environ 40 euros, en Algérie.

Pour les Algériens résidant à l’étranger, le tarif est fixé à 60 euros.

Cette harmonisation montre enfin qu’on tient compte de notre réalité à l’étranger. Ce n’est pas qu’une question d’argent, c’est un signe de considération envers ceux qui représentent le pays hors de ses frontières.

Karim, 41 ans, commerçant vivant en Espagne

Cette disparité s’explique par une conversion erronée basée sur un taux de change datant de 2009. À cette époque, 100 dinars étaient équivalents à un euro.

Aujourd’hui, le taux de change de l’euro dépasse les 150 dinars, ce qui a conduit à une surévaluation du tarif pour les Algériens vivant hors des frontières nationales.

Une révision tarifaire en faveur de la diaspora

L’amendement adopté prévoit que le droit de timbre pour le passeport sera désormais fixé chaque année selon le taux de change officiel du dinar algérien.

Ainsi, les membres de la diaspora devront payer un tarif équivalent à 6 000 dinars algériens, soit environ 40 euros, au lieu des 60 euros actuellement exigés.

Je trouvais injuste de payer plus cher qu’en Algérie pour le même document. Cette baisse va simplifier les démarches pour beaucoup de familles, surtout lorsqu’il faut renouveler plusieurs passeports à la fois.

Nadia, 34 ans, ingénieure basée en France

Cette baisse des tarifs entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

6000 DA Tarif de référence Ce montant équivaut à environ 40 euros, soit le niveau désormais appliqué également à la diaspora grâce au nouvel ajustement.

Les ministères des Affaires étrangères et des Finances seront chargés de publier un arrêté interministériel pour fixer le tarif annuel du passeport.

Cette initiative vise à corriger une inégalité de traitement et à offrir un tarif plus juste pour l’obtention d’un passeport algérien hors des frontières nationales.