La Fédération Algérienne de Football accuse un déficit de 130 milliards !

Suite à l’examen des comptes effectué par la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) rattachée à la Fédération Algérienne de Football (FAF), l’organisme connaît actuellement un déficit d’une somme de 130 milliards de centimes de Dinar. Ce montant n’est point négligeable et met la FAF dans une situation délicate et difficile.

Les détails du rapport sur les comptes de la FAF

Le journal quotidien Algérien Ennahar a eu l’occasion d’avoir accès et de se procurer une copie du rapport sur les comptes de la Fédération Algérienne de Football. Le bilan financier atteste un solde déficitaire de 130 milliards de centimes.

A titre d’information, ce bilan comporte les dépenses engagées par les différents clubs de Football algériens, ainsi que les dettes. De ce fait, concernant les détails, une dépense de 61 milliards de centimes de Dinar Algérien a été engagée en tant que prime allouée aux joueurs de l’équipe nationale pour leur qualification en finale de la dernière CAN au Cameroun. Entre autres, d’autres dépenses ont également été détaillées dans le rapport de la DCGF, comme les dépenses techniques (salaires du personnel y compris) qui s’élèvent à 55 milliards de centimes de Dinar., les dépenses sur les tenues et équipements des joueurs qui ont coûté environ 25 milliards de centimes en 2021.

Rumeur sur le retour de Mohamed Raouraoua à la tête de la Fédération Algérienne de Football

Actuellement, les rumeurs circulent après l’annonce de la démission du Président de la Fédération en exercice, Charaf-Eddine Amara. Sa démission sera discutée et admise le 16 juin 2022 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la FAF. Effectivement, nombreux croient que Mohamed Raouraoua reprendra la tête de l’organisme. Il est à rappeler que ce dernier a déjà été président de la FAF ; et a déjà annoncé sa candidature pour le poste lors de la prochaine assemblée générale élective en juillet 2022.

Cependant, de nombreuses personnes, comme Hafid Derradji, commentateur sur la chaîne beIN sport, ont réagi face à cette rumeur et a dénoncé les démarches frauduleuses de la Fédération, qui selon eux, est à l’origine de la ruine et de l’imminente faillite de l’organisme. Le come-back de Mohamed Raouraoua ne pourra résoudre les difficultés et problèmes que la FAF traverse en ce moment.