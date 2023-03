La Fiat 500, un véhicule pratique et économique disponible sur le marché algérien à partir du 19 mars

La Fiat 500 sera désormais disponible à l’achat en Algérie. Les premiers véhicules de la marque italienne commenceront à être commercialisés à partir du 19 mars prochain, et ce, grâce au groupe international Stellantis qui a décidé de relancer l’activité de l’importation des voitures neuves dans le pays.

Une première cargaison de 4 000 Fiat 500

Selon le média Al Ain, ce sont pas moins de quatre mille modèles de Fiat 500 qui feront leur entrée sur le marché algérien à partir du 19 mars. Ces premiers véhicules seront transportés par trois bateaux MSC en provenance de Vigo jusqu’en Algérie.

Le ministre de l’industrie se prononce sur l’assemblage des voitures Fiat en Algérie

En outre, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a indiqué que le lancement de l’assemblage des voitures Fiat neuves devrait avoir lieu prochainement. Le responsable n’a toutefois pas encore précisé où cet assemblage aura lieu.

Rappel des principales caractéristiques de la Fiat 500

Depuis sa sortie sur le marché automobile européen, la Fiat 500 jouit d’une grande popularité. La version classique est équipée d’un petit moteur essence 1.2 de 69 ch (51 kW) associé à une boite manuelle à 5 rapports. Cette version est connue pour sa consommation raisonnable (4,1 l/100 km) et ses dimensions compactes qui font de la Fiat 500 un modèle adapté aux grandes villes.

D’autres véhicules importés en Algérie ?

La Fiat 500 ne sera pas le seul véhicule proposé sur le marché automobile algérien. Ainsi, on espère que d’autres marques de véhicules seront bientôt proposées dans le pays, ce qui offrirait aux automobilistes une plus large gamme de choix.

De plus, il faut noter que certaines personnes attendent avec impatience l’arrivée de véhicules électriques et hybrides, dont la consommation et les émissions sont nettement inférieures à celles des véhicules à moteur thermique. Enfin, il convient également de mentionner que l’arrivée de la Fiat 500 en Algérie figurera sans aucun doute parmi les bonnes nouvelles annoncées en 2021.

Les principales questions restant sans réponse

Malgré les dernières informations qui circulent sur internet ces jours-ci, plusieurs questions demeurent sans réponse concernant la future commercialisation de la Fiat 500 en Algérie. Quels sont les tarifs appliqués ? Y aura-t-il des promotions spéciales pour les acheteurs ? Combien de temps le processus d’importation prendra-t-il ? Comment se passera le processus d’assemblage ?

Autant de questions dont personne ne connaît encore les réponses. Nous devrons donc attendre quelques semaines supplémentaires pour obtenir plus de détails sur l’arrivée de la Fiat 500 en Algérie.

Sources