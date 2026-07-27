La foire de la rentrée à Alger attire les familles avec des surprises du 17 au 27 septembre

Septembre 2026 s’annonce riche en événements au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger.

Des salons variés, allant de la rentrée scolaire à la métallurgie, en passant par l’apiculture et le chocolat, promettent de dynamiser l’économie locale et d’offrir des opportunités uniques aux professionnels et aux familles.

La foire de la rentrée scolaire : un rendez-vous incontournable pour les familles algériennes

La Société Algeria Exhibitions, filiale du Groupe SAFEX, organise la 4e édition de la Foire de la rentrée scolaire du 17 au 27 septembre au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger.

Cet événement rassemble divers acteurs économiques spécialisés dans les fournitures scolaires, les livres, la formation, l’habillement, les produits alimentaires et les services pour familles et établissements éducatifs.

L’objectif principal de cette foire est de proposer un espace commercial intégré, offrant des produits à des prix compétitifs. Elle vise à stimuler la concurrence entre les opérateurs économiques et à améliorer la qualité de l’offre pour les familles algériennes.

Le salon international de la fonderie et de la métallurgie : une plateforme pour l’innovation industrielle

Le Salon international de la fonderie et de la métallurgie (FONDRITECH EXPO), prévu du 21 au 24 septembre, se positionne comme une plateforme essentielle pour les acteurs de la chaîne de valeur industrielle.

Cet événement réunit producteurs de matières premières, industriels, fournisseurs d’équipements, et centres de recherche, favorisant ainsi les échanges et collaborations.

L’objectif du salon est de soutenir la dynamique industrielle nationale, renforcer les capacités de production, et encourager l’innovation technologique.

Il vise également à promouvoir le produit national et à élargir les opportunités de partenariat et d’investissement pour les entreprises algériennes.

Une rentrée riche en événements au palais des expositions

En septembre, le Palais des expositions accueille une série d’événements captivants. Le Salon africain de l’apiculture et du miel « Africa Bee Expo » se déroule du 3 au 6 septembre, suivi par le Salon international des équipements, technologies et services de l’eau « SIEE-Pollutec » du 14 au 16 septembre.

🚨Fateh Ben Chouia, coordinateur général et superviseur de l’événement Africa Bee Expo 2026, révèle le choix de la République de #Tanzanie 🇹🇿 en tant qu’invitée d’honneur pour la quatrième édition du plus grand événement apicole africain 🐝, qui sera accueilli par l’Algérie au… pic.twitter.com/zKHsC7v3sH — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) July 23, 2026



Du 20 au 23 septembre, le Salon international des façades, fenêtres et portes « SIFFP » prend le relais.

Ensuite, le Salon international du chocolat et de la gourmandise « Chocorium » se tient du 23 au 26 septembre, tandis que le Salon international du tourisme médical « Clinvest Expo » se déroule du 24 au 26 septembre. Les inscriptions pour ces salons sont ouvertes sur la plateforme SAFEX : registration.safex.dz.