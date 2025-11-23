La France hausse le ton contre les comportements indisciplinés en avion avec des amendes pouvant atteindre 10 000 euros

Face à une hausse alarmante des comportements indisciplinés en vol, la France durcit le ton.

Un décret récent prévoit des sanctions renforcées pour les passagers perturbateurs, allant jusqu’à 10 000 euros d’amende et une interdiction de vol pouvant atteindre quatre ans.

10000 Montant maximal Le décret prévoit une amende pouvant atteindre 10 000 euros pour les comportements indisciplinés en vol.

Une base de données sera également mise en place pour signaler ces incidents et empêcher les contrevenants de contourner les interdictions.

La France a récemment intensifié sa lutte contre l’indiscipline à bord des avions. Un décret publié le 17 novembre 2025 stipule désormais que les passagers fautifs peuvent être sanctionnés par des amendes allant jusqu’à 10 000 euros. Cette mesure intervient dans un contexte où les incidents en vol sont en hausse constante.

En outre, le décret prévoit également des interdictions d’embarquement pour les contrevenants. Dans les cas les plus graves, ces interdictions peuvent s’étendre jusqu’à quatre ans. Ces nouvelles dispositions visent à garantir la sécurité et la tranquillité des passagers et du personnel navigant.

Une base de données pour signaler les comportements indisciplinés : une première dans l’industrie aérienne ?

Le décret introduit également la création d’une base de données innovante. Celle-ci permettra aux compagnies aériennes de signaler et partager de manière sécurisée les informations relatives aux comportements indisciplinés. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre les perturbations en vol.

On voit de plus en plus de comportements agressifs, parfois pour un simple sac mal rangé. Ces sanctions plus strictes vont réellement nous aider à retrouver de la sérénité en cabine.

Léa, 42 ans, hôtesse de l’air

De plus, cette base de données servira à empêcher les individus interdits de vol de réserver un billet auprès d’une autre compagnie.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche globale visant à améliorer l’efficacité des mesures de sécurité et à préserver la tranquillité des passagers et des équipages.

Pourquoi ces mesures drastiques ? L’augmentation alarmante des incidents à bord des avions !

La mise en place de ces sanctions sévères est motivée par une hausse inquiétante des comportements perturbateurs en vol.

Selon l’IATA, le taux d’incidents a grimpé de 37% en 2022 par rapport à 2021. En Europe, l’EASA signale entre 200 et 500 incidents mensuels, incluant refus de boucler les ceintures ou excès de bagages à main.

Ces nouvelles dispositions législatives visent à endiguer ce phénomène croissant, tout en assurant un environnement sûr pour les passagers et l’équipage.

Elles s’inscrivent dans un contexte mondial d’augmentation des comportements violents et indisciplinés dans l’industrie aérienne.