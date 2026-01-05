La FTF en Tunisie prend une décision radicale, tout le staff national se retrouve sans contrat

La Fédération tunisienne de football (FTF) a récemment mis fin à sa collaboration avec le staff technique de l’équipe nationale, y compris le sélectionneur national Sami Trabelsi.

Cette décision, prise d’un commun accord, laisse place à des interrogations quant à la future composition du staff technique.

Coup de théâtre à la FTF : rupture des contrats pour l’équipe technique nationale

La Fédération tunisienne de football (FTF) a créé la surprise en annonçant dimanche soir, la cessation de la collaboration contractuelle avec tout le staff technique de l’équipe nationale.

Cette décision radicale englobe l’ensemble du personnel d’encadrement, y compris le sélectionneur national Sami Trabelsi.

Aucune précision n’a été apportée sur l’identité du futur sélectionneur ou sur la composition du prochain staff technique. La FTF reste muette sur les raisons qui ont conduit à cette décision inattendue, suscitant une vague de réactions et de spéculations.

Le parcours de Sami Trabelsi, un sélectionneur national touché par la décision

Sami Trabelsi, figure emblématique du football tunisien, se retrouve également affecté par cette décision abrupte.

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة سامي الطرابلسي من قيادة منتخب “نسور قرطاج” بعد الإقصاء من ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025”. وجاء في بيان رسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم: “قرر المكتب الجامعي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع كامل الإطار الفني للمنتخب… pic.twitter.com/hMdPyQ8eyH — Hespress هسبريس (@hespress) January 4, 2026



Ancien défenseur international, il a su se distinguer en tant que sélectionneur national grâce à son dévouement et sa passion pour le sport.

Cette rupture contractuelle pourrait avoir des répercussions sur sa carrière et l’équipe nationale. L’incertitude plane quant à l’impact de ce changement radical sur les performances futures de l’équipe. Le rôle crucial de Trabelsi dans la dynamique de l’équipe ne peut être sous-estimé.

Qui pour succéder à l’encadrement technique actuel ? Le mystère reste entier.

L’identité du futur sélectionneur et la composition du prochain staff technique demeurent un mystère.

Plusieurs noms circulent déjà dans les couloirs, mais rien n’est encore officiel. Les critères de sélection restent également flous, ajoutant une couche d’incertitude à la situation.

Le nouveau staff aura la lourde tâche de reprendre le flambeau et de relever les défis qui se présenteront.

Il devra non seulement maintenir le niveau de performance de l’équipe, mais aussi gérer les attentes élevées des supporters. Une mission délicate qui nécessitera compétence et expérience.