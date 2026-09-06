La Garde nationale célèbre 70 ans d’engagement avec une exposition émouvante qui retrace son histoire

À la Cité de la Culture à Tunis, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a inauguré une exposition marquant le 70e anniversaire de la Garde nationale.

Cet événement, en présence de Sofiane Ben Sadek, met en lumière l’évolution technologique et les réalisations historiques de cette institution essentielle à la sécurité nationale.

Une inauguration marquante à la Cité de la Culture

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a donné le coup d’envoi d’une exposition à la Cité de la Culture à Tunis, marquant le 70e anniversaire de la Garde nationale.



Cet événement a vu la participation du secrétaire d’État à la sûreté nationale, Sofiane Ben Sadek, soulignant l’importance de cette célébration.

L’exposition met en lumière les diverses directions et services de la Garde nationale, tels que la garde routière et les unités spéciales. Elle offre une rétrospective sur l’évolution technologique et numérique de l’institution, tout en honorant son riche héritage historique.

Un engagement vers l’avenir technologique

La Direction générale de la Garde nationale s’engage résolument à intégrer les avancées technologiques mondiales dans ses opérations.

Cet anniversaire est une occasion de réfléchir aux progrès actuels et futurs, en particulier dans les domaines numérique et technologique. L’exposition dédiée met en avant les innovations modernes, soulignant l’importance de rester à la pointe de la technologie.

Un espace spécifique est consacré aux nouvelles technologies, permettant aux visiteurs de découvrir les outils modernes utilisés par la Garde nationale. Des techniques d’hologramme et de réalité virtuelle enrichissent l’expérience, offrant un aperçu immersif de l’histoire et des évolutions de l’institution.

Une plongée émotive dans l’histoire de la Garde nationale

L’exposition offre une immersion captivante dans l’histoire de la Garde nationale grâce à l’utilisation de techniques d’hologramme et de réalité virtuelle.

Les visiteurs peuvent explorer les engins, uniformes, équipements et moyens logistiques qui ont marqué les sept décennies de l’institution. Cette approche innovante permet de revivre les moments clés de son parcours.

Houssem Eddine Jebabli, porte-parole de la Direction générale, souligne l’importance de se remémorer les réalisations et sacrifices de la Garde nationale. Il insiste sur la nécessité de préserver cette mémoire collective tout en s’adaptant aux évolutions technologiques pour un avenir prometteur.