La gendarmerie se prépare à mieux contrôler le poids des camions avec de nouveaux outils

Au ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, une réunion cruciale a été présidée par M. Ali Boulerbah.

L’objectif : finaliser une convention avec la Gendarmerie nationale pour renforcer le contrôle du poids des véhicules de transport de marchandises, améliorant ainsi la sécurité routière et la durabilité des infrastructures.

Une collaboration renforcée pour un meilleur contrôle

Une réunion de coordination s’est tenue au ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, présidée par M. Ali Boulerbah, secrétaire général du ministère.

Étaient présents les cadres centraux du ministère, des représentants de la Gendarmerie nationale, le directeur général de l’Algérienne des autoroutes (ADA), ainsi que les directeurs des travaux publics de plusieurs wilayas.

L’objectif principal de cette rencontre était de finaliser un projet de convention avec la Gendarmerie nationale.

Ce projet vise à renforcer le contrôle du poids et de la charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises, afin de limiter les effets négatifs de la surcharge sur la sécurité routière et la durabilité des infrastructures.

Des modalités précises pour une efficacité accrue

La convention en cours d’élaboration prévoit la mise à disposition des équipements de contrôle du poids et de la charge à l’essieu à la Gendarmerie nationale.

Ces équipements seront répartis stratégiquement à travers les différentes wilayas pour garantir une couverture optimale.

Leur mise en service sera accompagnée de formations spécifiques pour les agents, assurant ainsi une utilisation efficace et précise dans la constatation des infractions.

En outre, un programme de maintenance périodique sera mis en place pour garantir le bon fonctionnement des équipements.

Ces modalités sont essentielles pour assurer un contrôle systématique et efficace, contribuant à la sécurité des usagers et à la préservation des infrastructures routières.

Un impact positif sur la sécurité routière et les infrastructures

Le renforcement du contrôle du poids des camions est crucial pour améliorer la sécurité routière. En effet, la surcharge des véhicules de transport de marchandises augmente le risque d’accidents, mettant en danger la vie des usagers. En limitant ce phénomène, cette initiative vise à réduire les incidents sur les routes.

Par ailleurs, la surcharge contribue à la détérioration prématurée des infrastructures routières. En préservant le réseau routier et autoroutier, cette mesure prolonge la durée de vie des routes et réduit les coûts de maintenance. Ainsi, elle assure une meilleure durabilité des infrastructures à travers les wilayas.