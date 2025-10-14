La génération Z se mobilise à nouveau ce samedi, une vague de protestations en vue

Le collectif Gen Z au Maroc reprend du service. Il appelle à une mobilisation massive le 18 octobre prochain pour réclamer la réforme des systèmes de Santé et d’Education.

18 octobre Date clé de la mobilisation nationale annoncée par le collectif Gen Z.

Au programme, manifestations pacifiques, campagne de boycott et autres actions pour faire entendre leurs revendications, parmi lesquelles figurent l’éducation de qualité pour tous et un système de santé digne.

La GENZ212 va reprendre les protestations et annonce des manifestations le 18 octobre (samedi). pic.twitter.com/epn7mOqJyD — Moro Spirit ⵣ (@MoroSpiritS) October 13, 2025

Gen Z se mobilise : une réforme de l’éducation et de la santé en ligne de mire

Le collectif Gen Z, connu pour son engagement actif, a décidé de reprendre les manifestations. Leur objectif principal est d’obtenir une réforme des systèmes de Santé et d’Education. Ils appellent à une participation massive lors de leurs prochaines protestations pacifiques prévues le 18 octobre.

Pour nous, l’éducation et la santé ne sont pas des privilèges mais des droits. Nous voulons que nos voix soient enfin entendues. Nadia, 23 ans, étudiante en droit

En plus de ces revendications, Gen Z lutte contre la corruption et aspire à instaurer une véritable reddition des comptes. Ils ont également annoncé le renforcement de leurs formes de mobilisation, incluant une campagne de boycott des produits, afin de faire entendre leur voix.

أيها المغاربة الأحرار، واجبنا اليوم أن نساند أبناء وطننا ونقف في صف واحد من أجل مستقبلنا وكرامتنا. لنكن صوت العدالة والحرية ولنخرج جميعاً يوم السبت 18 في مسيرات سلمية حضارية عبر كل المدن، دفاعاً عن حقوقنا وتضامناً مع أبنائنا أينما وُجدوا. #genz212 pic.twitter.com/kIEe0QzOyO — GenZ Movement MA (@GenZ_MovementMA) October 13, 2025

Appel à la mobilisation générale le 18 octobre

Le mouvement Gen Z invite tous les citoyens marocains, en particulier les jeunes, à se joindre à eux lors des manifestations pacifiques du samedi 18 octobre. L’objectif est de soutenir massivement leurs revendications légitimes et d’exercer une pression collective pour obtenir des changements significatifs.

C’est une question de dignité. Sans liberté d’expression, aucune réforme durable n’est possible. Youssef, 28 ans, militant associatif

En tête de leurs priorités, le collectif exige la libération immédiate de tous les détenus d’opinion. Cette demande souligne leur engagement envers la liberté d’expression et le respect des droits humains, fondamentaux dans leur lutte pour une société plus juste et équitable.

🔴🔴 18/10 — يوم يختبر فيه الشعب المغربي : من يحفظ كرامته ومن يبحث عن لقمة فقط. جيل-زد212: انتفاضة عامة في كل ربوع المغرب. #18_أكتوبر #جيل_Z #كرامة pic.twitter.com/xkH5giRNkA — Politique DZ (@khaledkhaloudi1) October 14, 2025

Boycott des produits : une nouvelle stratégie de Gen Z

Gen Z a annoncé une campagne de boycott des produits, renforçant ainsi leurs formes de mobilisation. Les détails de cette initiative seront révélés progressivement, permettant à tous de comprendre les objectifs et les mécanismes de cette action.

Le boycott est une manière de montrer que nous avons un pouvoir collectif, même silencieux. Sara, 21 ans, étudiante en communication

En parallèle, le collectif prévoit d’autres actions pour amplifier leur voix. Ces nouvelles formes de protestation témoignent de la détermination de Gen Z à obtenir des changements concrets et durables dans la société marocaine.