La guerre en Iran fait grimper les prix du pétrole, une aubaine pour certains, un casse-tête pour d'autres.

Face à l’escalade militaire américano-israélienne contre l’Iran, les prix du pétrole connaissent une hausse significative.

Cette situation, qui pourrait perturber les exportations de la région, suscite des inquiétudes sur le marché mondial du pétrole, particulièrement attentif au détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel.

L’opération militaire en Iran fait grimper les prix du pétrole

La récente opération militaire américano-israélienne contre l’Iran a provoqué une hausse significative des prix du pétrole.

Le baril de Brent de la mer du Nord a connu une augmentation de 6,7%, atteignant 77,71 dollars, tandis que le WTI américain a grimpé de 6,4% à 71,28 dollars.



Cette escalade est due aux craintes d’une perturbation de l’approvisionnement au Moyen-Orient suite à ces frappes sans précédent.

Selon le président Donald Trump, cette opération pourrait ralentir les exportations de pétrole de la région pendant quatre à cinq semaines.

Les marchés sont particulièrement attentifs à la situation dans le détroit d’Ormuz, un point de passage stratégique pour les expéditions mondiales de pétrole.

Le détroit d’Ormuz : un point stratégique sous haute tension ?

Le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et Oman, est une voie navigable cruciale pour le commerce mondial du pétrole.

Environ un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et d’importants volumes de gaz naturel transitent par ce passage étroit.

Malgré les assurances de Téhéran que le détroit reste ouvert, la situation géopolitique tendue a incité certaines compagnies maritimes à détourner leurs navires.

Cette décision pourrait avoir des conséquences significatives sur l’approvisionnement en énergie, d’où l’attention accrue des marchés.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour évaluer l’impact potentiel de ces perturbations sur le marché pétrolier mondial.

Quel avenir pour le marché pétrolier face à ces perturbations ?

Selon Giovanni Staunovo, stratégiste chez UBS, l’évolution du marché pétrolier dans les prochaines semaines dépendra de deux facteurs clés : la quantité de pétrole produite dans la région et la situation dans le détroit d’Ormuz.

Il estime que si des perturbations majeures de l’approvisionnement se produisent, le marché pétrolier pourrait se resserrer.

Historiquement, la prime de risque géopolitique sur les prix du brut tend à s’estomper en l’absence de perturbations de l’approvisionnement.

Cependant, compte tenu de l’incertitude actuelle, il est difficile de prédire comment le marché réagira à court terme.