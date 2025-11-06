La journée du 6 novembre 1968 a marqué la création d’une institution qui est depuis l’un des piliers fondamental de la démocratie algérienne

Le 6 novembre 1968 reste une date clé dans l’histoire institutionnelle de l’Algérie. Ce jour-là, l’État algérien posait les bases d’un dialogue structuré entre le gouvernement, les acteurs économiques et la société civile avec la création du Conseil national économique et social, futur Conseil national économique, social et environnemental.

Retour sur un jalon méconnu mais essentiel pour la construction de l’Algérie moderne.

Les origines et la mission du Conseil national économique et social

Né par l’ordonnance n° 68‑610, le Conseil avait pour objectif de devenir un cadre consultatif et de concertation sur tous les sujets touchant à la vie économique et sociale du pays.

Son rôle analyser, proposer et anticiper les politiques publiques, tout en facilitant la participation de la société civile.

Intégrer la diaspora dès 1968 montre une vision précoce du dialogue global. Cela a permis à l’Algérie de bénéficier d’échanges d’expertise et d’idées qui restent pertinents aujourd’hui. Chahinez, 42 ans, consultante en développement international

Bien qu’institution étatique, le Conseil a très tôt cherché à intégrer les représentants de la diaspora algérienne, ouvrant ainsi la voie à une approche internationale du développement national. Cette dimension pionnière reflète la volonté de l’Algérie post-indépendance de conjuguer souveraineté et dialogue citoyen.

Une institution au service de la société civile et du développement durable

Au fil des années, le Conseil a été appelé à dynamiser le dialogue social, évaluer les politiques publiques et contribuer à la sécurité alimentaire et à la gestion des ressources en eau.

2020 Dimension environnementale L’ajout de l’environnement en 2020 a renforcé le rôle stratégique du Conseil dans la transition durable du pays. A lire aussi : Quand l'OAS frappait en plein cœur de l'Algérie : l'assassinat du commissaire Louis Pélissier le 31 octobre 1961

Avec l’ajout de la dimension environnementale en 2020, il joue désormais un rôle stratégique dans la transition vers un développement durable.

Évaluer l’efficience des politiques publiques sociales et économiques

Proposer des mesures au gouvernement pour anticiper les crises économiques et sociales

Promouvoir la participation des citoyens et de la diaspora algérienne dans les projets nationaux

Favoriser la concertation régionale et internationale sur les questions économiques et environnementales

Impact historique et enjeux contemporains

La création du Conseil a marqué un tournant dans la gouvernance algérienne : elle a instauré un espace de dialogue unique entre institutions publiques et société civile, renforçant la transparence et la concertation.

Aujourd’hui, il sert de modèle pour des initiatives locales et nationales visant à impliquer les citoyens dans la prise de décision, tout en intégrant les défis environnementaux contemporains.

Ces premières réunions dans des bâtiments temporaires montrent combien la volonté politique de créer un dialogue national dépassait les contraintes matérielles. C’était une époque où chaque initiative institutionnelle comptait énormément pour le futur du pays. Mehdi, 55 ans, historien

Pendant ses premières années, le Conseil fonctionnait parfois avec des réunions tenues dans des bâtiments provisoires à Alger, reflétant le contexte encore fragile de l’Algérie post-indépendance et l’urgence d’organiser le dialogue national.