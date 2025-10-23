La JS Kabylie triomphe dans un match à couper le souffle en Ligue 1, revivez l’émotion en vidéo

Lors de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, la JS Kabylie a su tirer son épingle du jeu en s’imposant face à l’USM Khenchela.

Un match intense qui s’est joué au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou et qui a vu les « Canaris » dominer sans pour autant marquer jusqu’à l’entrée décisive de Mustapha Bott.

Un match à suspense au stade Hocine Aït-Ahmed

Lors de la 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, le stade Hocine Aït-Ahmed a été le théâtre d’un affrontement palpitant entre la JS Kabylie et l’USM Khenchela. Malgré une première mi-temps dominée par les « Canaris », ces derniers n’ont pas réussi à tromper la défense adverse, bien organisée autour de son gardien Oussama Litim.


Après la pause, la JS Kabylie a continué à dominer le jeu sans pour autant trouver la faille. C’est finalement grâce à l’intervention du jeune défenseur Mustapha Bott, entré en cours de jeu, que les « Canaris » ont pu inscrire le but décisif, offrant ainsi la victoire à leur équipe.

Le tournant du match : l’entrée en jeu de Mustapha Bott

Malgré une domination persistante après la pause, les « Canaris » peinaient à concrétiser leurs efforts.

Les tentatives d’Akhrib et Mahious n’ont pas suffi à percer la défense de l’USMK. C’est alors que le destin du match a basculé avec l’entrée en jeu de Mustapha Bott à la 86e minute.


Une minute après son entrée, Bott a marqué le seul but du match sur un superbe centre d’Akhrib.

Le match s’est compliqué pour les « Siskaoua » qui ont terminé en infériorité numérique suite à l’expulsion de Guemroud à la 80e minute.

Quelles conséquences pour le classement et les prochains matchs ?

Cette victoire propulse la JS Kabylie à la 5e place du classement, avec 11 points, à égalité avec l’USMK et le MC Oran. C’est un coup dur pour les Khenchelis qui subissent leur première défaite de la saison.

Concernant les prochains matchs, le MC Alger affrontera le Paradou AC. Quatre autres rencontres de cette 8e journée se sont déroulées vendredi et samedi, promettant une suite de championnat palpitante.

