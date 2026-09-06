La JS Saoura démarre en force en Ligue des Champions, les supporters en émoi

La JS Saoura a marqué son retour en Ligue des champions africaine avec une performance remarquable.

Au stade Miloud-Hadefi d’Oran, l’équipe de Béchar a su s’imposer face à Horoya Conakry. Ce succès, acquis grâce à un but décisif, marque un tournant pour le club algérien après une longue absence.

La JS Saoura s’impose à Oran

La JS Saoura a remporté une victoire précieuse face à Horoya Conakry, en s’imposant 1-0 lors du premier tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine.

#TotalEnergiesCAFCL | FULL TIME 🏁 JS Saoura 🟡🟢 drew first blood in the CAF Champions League preliminaries, defeating Horoya in the opening leg. ⚽️🔥 pic.twitter.com/YsqK4UbG1x — Vuvuzela.foot (@vvzfoot) September 4, 2026



Le match s’est déroulé au stade Miloud-Hadefi d’Oran, où Oussama Bentaleb a inscrit l’unique but à la 43e minute. Cette réalisation a permis à l’équipe de Béchar de prendre l’avantage avant la pause.

Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. La JS Saoura, de retour dans cette compétition prestigieuse, espère confirmer ce résultat lors du match retour à Conakry.

Un défi de taille à Conakry

La JS Saoura, après une longue absence de la Ligue des champions, se prépare à affronter un défi crucial lors du match retour à Conakry le 13 septembre.

Avec un avantage d’un but, l’équipe doit faire preuve de résilience face à Horoya Conakry, un adversaire déterminé à renverser la situation sur son terrain.

Les joueurs de Béchar devront exploiter cette opportunité pour démontrer leur capacité à s’imposer à l’extérieur. La rencontre à Conakry représente non seulement un test de leur solidité défensive, mais aussi une chance de renforcer leur position dans la compétition.

Le MC Alger prêt à relever le défi

Le MC Alger, triple champion d’Algérie en titre, s’apprête à entrer en lice dans la Ligue des champions africaine avec une détermination sans faille.

Leur premier match les opposera à l’ASN Nigelec au stade Seyni-Kountché de Niamey. Conscients de l’importance de cette rencontre, les joueurs du MCA visent un résultat positif pour aborder le match retour avec plus de sérénité.

Face à un adversaire nigérien motivé, le MC Alger devra faire preuve de rigueur et de stratégie pour prendre l’avantage dès ce premier affrontement. L’objectif est clair poser les bases d’une qualification en assurant une performance solide à l’extérieur.