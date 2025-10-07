La JS Saoura prend une avance surprenante en Ligue 1, le MCA se prépare à une contre-attaque inattendue

Dans une ambiance électrique, la JS Saoura a pris une avance surprenante en Ligue 1 après avoir remporté un match palpitant contre l’Olympique Akbou.

14 points au classement La JS Saoura s’installe seule en tête de la Ligue 1 après sa victoire contre Akbou.

Grâce à l’attaquant nigérian Sikiru, auteur de deux buts dont celui de la victoire dans les arrêts de jeu, la JS Saoura se hisse seule en tête du classement avec 14 points. De son côté, le Mouloudia d’Alger n’est pas en reste et prépare une contre-attaque inattendue.

La JS Saoura, une victoire à la dernière minute !

Le match entre la JS Saoura et l’Olympique Akbou a tenu toutes ses promesses. L’attaquant nigérian Sikiru a joué un rôle déterminant dans cette rencontre, marquant deux buts décisifs pour son équipe. Il a d’abord ouvert le score dès la 2e minute, avant de donner la victoire à la JS Saoura dans les arrêts de jeu.

Sikiru n’est pas seulement un buteur, c’est un joueur capable de changer le cours d’un match à lui seul. Ce genre de profil est rare dans notre championnat.

Hichem, 41 ans, analyste sportif

Malgré une belle résistance de l’Olympique Akbou qui avait réussi à prendre l’avantage en seconde mi-temps, la JS Saoura a su revenir au score grâce à un penalty de Boutiche à la 56e minute. Finalement, c’est sur le score de 3-2 que la JS Saoura s’impose, avec un dernier but signé Sikiru.

Le MCA triomphe malgré des obstacles, est-ce un signe de résilience ?

Le Mouloudia d’Alger a brillamment remporté son match contre Mostaganem sur le score de 1-0. Le but salvateur a été inscrit par Naidji à la 51e minute, offrant ainsi une victoire précieuse au MCA. Cette rencontre marquait également la première du MCA avec son public au stade Ali la Pointe.

51 e minute décisive C’est à ce moment que Naidji a offert la victoire au MCA face à Mostaganem.

Cependant, cette journée n’a pas été sans embûches. De nombreux supporters ont rencontré des difficultés pour accéder au stade. Par ailleurs, un penalty en faveur de Mostaganem a été annulé après intervention de la VAR. Malgré ces obstacles, le MCA a su faire preuve de résilience et s’imposer.

Un coup d’œil sur les autres résultats et le classement actuel !

Dans les autres rencontres de la Ligue 1, Ben Aknoun a arraché une victoire 2-1 à El Bayadh, tandis que le MC Oran s’est incliné 2-0 à Khenchela. Deux matchs se sont soldés par un nul 1-1 : l’ESS contre l’ASO Chlef et le CSC face à l’USMA.



Après ces résultats, la JS Saoura se distingue en prenant la tête du classement avec 14 points. Une position qui confirme sa bonne forme et son ambition pour cette saison.