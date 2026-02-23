La JS Saoura triomphe à Alger et s’invite sur le podium de la Ligue 1, une ascension à revivre en vidéo

Découvrez les dernières péripéties de la Ligue 1 algérienne : des retournements de situation spectaculaires, des victoires décisives et des débuts d’entraîneur difficiles.

Entre la JS Saoura qui s’empare de la troisième place, l’Olympique Akbou qui renverse le Paradou et le MC Alger qui perd sa première place, la compétition est plus intense que jamais.

La JS Saoura grimpe à la troisième place malgré l’adversité

En dépit d’une expulsion en fin de match, la JS Saoura a réussi à s’emparer de la troisième place de Ligue 1.

Les joueurs de Béchar ont dominé l’UMS Alger avec deux buts marqués en première mi-temps, avant que l’équipe adverse ne réduise l’écart. Malgré l’expulsion d’Akacem, la JS Saoura a maintenu son avance pour s’imposer 2-1.

Ligue 1 (Live) : USM Alger 0 – JS Saoura 1 (Bentaleb ouvre le score pour le club de Béchar après 8 minutes de jeu) #Ligue1 #Ligue1DZ pic.twitter.com/3tLy4oZQRu — footalgerien⭐️⭐️ (@footalgerienoff) February 21, 2026



Cette victoire marque une défaite pour le nouvel entraîneur sénégalais de l’UMS Alger, Lamine N’Diaye.

Arrivé cette semaine, il subit sa première défaite depuis plus d’un mois et sa déroute en Supercoupe face au MC Alger.

Rebondissements et surprises dans les autres rencontres

Dans une autre rencontre, l’Olympique Akbou a réalisé un exploit impressionnant en renversant la situation contre le Paradou. Menés 2-0, ils ont réussi à s’imposer grâce à une performance remarquable.

De son côté, la JS Kabylie a arraché un match nul face à l’ES Mostaganem malgré une infériorité numérique, démontrant ainsi leur résilience.

L’USM Khenchela a également marqué cette journée avec une victoire à l’extérieur contre l’ES Ben Aknoun.

Enfin, le CS Constantine a consolidé sa deuxième place au classement général grâce à une victoire convaincante contre l’ASO Chlef, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à la compétition.

Le MC Alger et le CR Belouizdad en difficulté

Le leader du championnat, le MC Alger, a connu une déconvenue face au MC Oran. Malgré leur position dominante, les Algérois ont été surpris par une équipe d’Oran déterminée, s’inclinant 2-1. Cette défaite marque un coup dur pour le MCA qui voit sa suprématie contestée.

De son côté, le CR Belouizdad n’a pas réussi à tirer profit de son match à domicile contre le MC El Bayadh.

Les Belouizdadis ont été tenus en échec sur leur propre terrain, concédant un match nul sans but. Un résultat décevant qui pourrait avoir des conséquences sur leur position au classement.