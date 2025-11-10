La JSK exprime son mécontentement face à l’arbitrage contesté à Constantine

La JS Kabylie dénonce l’arbitrage de son match à Constantine, perdu 1-0, et réclame une enquête.

Le club algérien pointe du doigt deux penalties non sifflés et estime avoir été victime d’injustices qui ont influencé le résultat.

On ne demande pas de traitement de faveur… juste que l’arbitrage soit cohérent. Ce sentiment d’injustice, c’est ça qui fait mal dans ce sport.Yanis, 24 ans, étudiant et suiveur de la JSK

Insistant sur sa quête d’équité, la JSK appelle à des matchs arbitrés avec compétence pour le bien du football algérien.

La JSK exprime son mécontentement face à l’arbitrage à Constantine

Après une défaite 1-0 à Constantine, la direction de la JS Kabylie (JSK) a exprimé son indignation face à ce qu’elle considère comme un arbitrage injuste.

Dans un communiqué intitulé « Dénonciation d’un arbitrage inéquitable« , le club affirme avoir été lésé par des décisions arbitrales clairement défavorables qui ont influencé l’issue du match.

Le club évoque notamment deux penalties non accordés, dont un sur Mahious en première mi-temps et une main dans la surface adverse en fin de match.

La JSK appelle à une enquête transparente de la commission d’arbitrage compétente sur cette rencontre.

Deux penalties non sifflés, une source de frustration pour la JSK

La première situation controversée concerne un penalty non accordé sur Mahious en première mi-temps.

Selon le club, l’arbitre aurait dû sanctionner une faute sur leur joueur, ce qui aurait pu changer le cours du match.

La seconde situation est une main dans la surface de réparation adverse en fin de match, également ignorée par l’arbitre.

Face à ces incidents, la JSK demande une enquête transparente de la commission d’arbitrage compétente. Le club insiste sur le fait qu’il ne cherche pas de faveur, mais simplement justice et équité dans le football algérien.

La JSK appelle à plus d’équité dans le football algérien

La JSK souligne qu’elle ne réclame aucune faveur, mais exige justice et équité. Le club estime que le football algérien mérite des matchs arbitrés avec droiture et compétence.

Cette demande fait suite à une rencontre marquée par des décisions arbitrales jugées défavorables.

Le club refuse catégoriquement un traitement qui s’apparente à une campagne arbitraire conttre lui.

Il espère que cette situation incitera la commission d’arbitrage compétente à ouvrir une enquête transparente pour faire toute la lumière sur cette affaire.

