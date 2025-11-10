La JSK exprime son mécontentement face à l’arbitrage contesté à Constantine

La JS Kabylie dénonce l’arbitrage de son match à Constantine, perdu 1-0, et réclame une enquête.

Le club algérien pointe du doigt deux penalties non sifflés et estime avoir été victime d’injustices qui ont influencé le résultat.

On ne demande pas de traitement de faveur… juste que l’arbitrage soit cohérent. Ce sentiment d’injustice, c’est ça qui fait mal dans ce sport. Yanis, 24 ans, étudiant et suiveur de la JSK

Insistant sur sa quête d’équité, la JSK appelle à des matchs arbitrés avec compétence pour le bien du football algérien.

La JSK exprime son mécontentement face à l’arbitrage à Constantine

Après une défaite 1-0 à Constantine, la direction de la JS Kabylie (JSK) a exprimé son indignation face à ce qu’elle considère comme un arbitrage injuste.

1 But encaissé La JSK estime que le seul but de la rencontre ne reflète pas le rapport de forces, en raison des décisions contestées durant le match.

Dans un communiqué intitulé « Dénonciation d’un arbitrage inéquitable« , le club affirme avoir été lésé par des décisions arbitrales clairement défavorables qui ont influencé l’issue du match.

Communiqué officiel du club au sujet de l'arbitrage — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) November 9, 2025

Le club évoque notamment deux penalties non accordés, dont un sur Mahious en première mi-temps et une main dans la surface adverse en fin de match.

La JSK appelle à une enquête transparente de la commission d’arbitrage compétente sur cette rencontre.

L'arbitre Ben Yahia se retrouve au cœur d'une vive polémique en Algérie 😡 Celui qui officiait au sifflet lors du choc entre la JS Kabylie et le CS Constantine n'a pas accordé trois penalties flagrants en faveur de la JSK, et ce malgré l'assistance de la VAR. — JUG IBER (@IbersieneJugur2) November 9, 2025

Deux penalties non sifflés, une source de frustration pour la JSK

La première situation controversée concerne un penalty non accordé sur Mahious en première mi-temps.

Selon le club, l’arbitre aurait dû sanctionner une faute sur leur joueur, ce qui aurait pu changer le cours du match.

Les joueurs de la JSK ont réclamé un penalty sur cette action mais l'arbitre Benyahia n'a rien signalé et la VAR ne l'a pas appelé. Y'avait-il penalty ou non pour Mahious ? 🤔#Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) November 9, 2025

La seconde situation est une main dans la surface de réparation adverse en fin de match, également ignorée par l’arbitre.

Face à ces incidents, la JSK demande une enquête transparente de la commission d’arbitrage compétente. Le club insiste sur le fait qu’il ne cherche pas de faveur, mais simplement justice et équité dans le football algérien.

CS Constantine 1-JSK 0, une défaite amère pour les Kabyles CONSTANTINE (TAMURT) – La JSK a enregistré sa deuxième défaite de la saison et met fin à une série de neuf matchs sans défaite. C'est au stade Hamlaoui de Constantine que les Kabyles ont perdu… — TAMURT (@TAMURTINFO) November 9, 2025

La JSK appelle à plus d’équité dans le football algérien

La JSK souligne qu’elle ne réclame aucune faveur, mais exige justice et équité. Le club estime que le football algérien mérite des matchs arbitrés avec droiture et compétence.

Cette demande fait suite à une rencontre marquée par des décisions arbitrales jugées défavorables.

🗣️ El Hadi Ould Ali : '' Je demande aux instances d'ouvrir une enquête immédiate sur les décisions de l'arbitre de cette rencontre. Nous ne comprenons pas pourquoi ces erreurs se répètent uniquement contre la JSK, et nous ne resterons pas silencieux face à cette injustice. '' — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) November 9, 2025

Le club refuse catégoriquement un traitement qui s’apparente à une campagne arbitraire conttre lui.

Il espère que cette situation incitera la commission d’arbitrage compétente à ouvrir une enquête transparente pour faire toute la lumière sur cette affaire.