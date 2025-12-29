La JSK met fin à sa mauvaise série en Ligue 1, un revirement de situation captivant en vidéo

Après une série de trois défaites consécutives, la JS Kabylie retrouve le sourire en s’imposant face à l’ASO Chlef.

Une victoire qui relance les ambitions du club pour le podium, malgré deux matchs en retard. Un match marqué par des rebondissements et des décisions arbitrales controversées.

La JSK renoue avec la victoire : un match plein de rebondissements !

Après une série noire de trois défaites consécutives, la JS Kabylie a su rebondir lors d’un match crucial contre l’ASO Chlef.

Le début du match a été marqué par un penalty en faveur de la JSK, annulé après consultation de la VAR, ajoutant ainsi une tension palpable sur le terrain.

Malgré ce coup dur, Riad Boudebouz a réussi à ouvrir le score à la 15e minute, redonnant espoir aux supporters de la JSK.

Boudebouz ouvre le score pour la JSK à la 15 ème minute de jeu contre ASO, passe D de Hamidi.#Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 pic.twitter.com/ETZOyNmvMp — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) December 27, 2025



Cependant, l’ASO Chlef n’a pas tardé à réagir, égalisant rapidement grâce à un but de Feddal. Un match riche en rebondissements qui a finalement vu la JSK retrouver le chemin de la victoire.

Un podium encore à portée pour la JSK ?

Cette victoire revêt une importance capitale pour la JS Kabylie dans le cadre de la Ligue 1. En effet, avec deux matchs en retard, la JSK peut toujours prétendre à une place sur le podium.

Cette perspective offre un regain d’énergie et de motivation à l’équipe qui a montré une belle résilience face à l’ASO Chlef.

FULL TIME | 🔰 JSK 2️⃣ – 1️⃣ ASO 🔴 ⚽ 16′ Boudebouz

⚽ 18′

⚽ 51′ Messaoudi La victoire est enfin là ! Il y a encore énormément de boulot qui nous attend pour 2026 mais on clôture l’année avec une victoire. pic.twitter.com/Zlq6LznNTR — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) December 27, 2025



La performance de la JSK lors de ce match pourrait avoir un impact significatif sur les rencontres à venir. La confiance retrouvée suite à cette victoire pourrait être un facteur déterminant pour maintenir le cap et atteindre leurs objectifs de fin de saison.

JSK vs ASO Chlef : un duel captivant jusqu’à la dernière minute !

La seconde mi-temps a été marquée par des moments forts. À la 51e minute, Messaoudi a inscrit le second but de la JSK, d’une tête imparable sur un centre de Merghem, permettant à son équipe de reprendre l’avantage.

Un troisième but a même été marqué par Mahious, mais il a été annulé pour hors-jeu. Malgré cette déception, la JSK a su garder son avance et s’est finalement imposée 2-1. Une victoire qui a rassuré ses supporters après une série de défaites.