La JSK subit une défaite amère au Caire, un match à revivre en vidéo

mis à jour

Lors de la première journée de la phase de poule de la Champions League, la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) a subi une défaite face à Al Ahly.

Malgré un jeu équilibré en début de match et les efforts du gardien Hadid, l’équipe algérienne n’a pas réussi à contrer l’offensive égyptienne, menée notamment par Trezeguet.

La JSK face à Al Ahly : un début de match équilibré

Lors de la première journée de la phase de poule de la Champions League, la JSK a affronté Al Ahly sur leur terrain.

Malgré une domination notable des Égyptiens, le jeu est resté équilibré durant la première demi-heure. Les interventions de Si Hadid et les tentatives de Meghem et Messaoudi ont maintenu l’équilibre du match.

Cependant, c’est Al Ahly qui a finalement ouvert le score grâce à un corner parfaitement exécuté par Trezeguet (36e). Trois minutes plus tard, Mohamed Sherif a doublé la mise pour les Égyptiens (39e), malgré les efforts défensifs de la JSK.

Comment Al Ahly a pris l’avantage ?

Al Ahly a réussi à prendre le dessus grâce à une stratégie offensive efficace. À la 36e minute, Trezeguet a marqué un but décisif sur corner, prenant de court la défense de la JSK.

Ce premier coup dur a été suivi d’un second but signé Mohamed Sherif seulement trois minutes plus tard (39e).

Le gardien de la JSK, Hadid, a joué un rôle crucial en réalisant plusieurs arrêts importants, empêchant ainsi une défaite plus conséquente. Malgré les deux buts encaissés, son intervention a permis de maintenir l’écart de score.

Une fin de match amère pour la JSK, mais des performances saluées

La JSK a réussi à marquer son unique but à la 57e minute suite à une erreur du gardien d’Al Ahly, Al Shennawy.

A lire aussi :  Actinium-225 : Un nouveau traitement qui redonne de l’espoir aux malades face aux cancers résistants

Un centre anodin d’Akhrib a permis aux Canaris de réduire l’écart, le ballon ayant échappé au contrôle du gardien égyptien.

Cependant, Trezeguet a scellé le sort du match avec un doublé à la 84e minute. Enfin, Emam Achour a porté le coup de grâce à la 93e minute, portant le score final à 4-1 en faveur d’Al Ahly. Malgré cette défaite, les prouesses du gardien de la JSK, Hadid, ont été largement saluées.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.