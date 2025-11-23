La JSK subit une défaite amère au Caire, un match à revivre en vidéo

Lors de la première journée de la phase de poule de la Champions League, la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) a subi une défaite face à Al Ahly.

Malgré un jeu équilibré en début de match et les efforts du gardien Hadid, l’équipe algérienne n’a pas réussi à contrer l’offensive égyptienne, menée notamment par Trezeguet.

La JSK face à Al Ahly : un début de match équilibré

Lors de la première journée de la phase de poule de la Champions League, la JSK a affronté Al Ahly sur leur terrain.

Malgré une domination notable des Égyptiens, le jeu est resté équilibré durant la première demi-heure. Les interventions de Si Hadid et les tentatives de Meghem et Messaoudi ont maintenu l’équilibre du match.

Cependant, c’est Al Ahly qui a finalement ouvert le score grâce à un corner parfaitement exécuté par Trezeguet (36e). Trois minutes plus tard, Mohamed Sherif a doublé la mise pour les Égyptiens (39e), malgré les efforts défensifs de la JSK.

Comment Al Ahly a pris l’avantage ?

Al Ahly a réussi à prendre le dessus grâce à une stratégie offensive efficace. À la 36e minute, Trezeguet a marqué un but décisif sur corner, prenant de court la défense de la JSK.

Ce premier coup dur a été suivi d’un second but signé Mohamed Sherif seulement trois minutes plus tard (39e).

Le gardien de la JSK, Hadid, a joué un rôle crucial en réalisant plusieurs arrêts importants, empêchant ainsi une défaite plus conséquente. Malgré les deux buts encaissés, son intervention a permis de maintenir l’écart de score.

Une fin de match amère pour la JSK, mais des performances saluées

La JSK a réussi à marquer son unique but à la 57e minute suite à une erreur du gardien d’Al Ahly, Al Shennawy.

Un centre anodin d’Akhrib a permis aux Canaris de réduire l’écart, le ballon ayant échappé au contrôle du gardien égyptien.

Cependant, Trezeguet a scellé le sort du match avec un doublé à la 84e minute. Enfin, Emam Achour a porté le coup de grâce à la 93e minute, portant le score final à 4-1 en faveur d’Al Ahly. Malgré cette défaite, les prouesses du gardien de la JSK, Hadid, ont été largement saluées.