La JSK trébuche sur son propre terrain face à l’USMA, une défaite capturée en vidéo

La JS Kabylie a subi une défaite à domicile face à l’USM Alger, malgré une récente victoire en coupe.

Gaya Merbah, remplaçant d’Idir Hadid, a brillé en première mi-temps avant de céder le pas à Khaldi. Une égalisation de la JSK n’a pas suffi pour contrer les efforts de l’USMA qui signe sa quatrième victoire consécutive.

La JSK, une défaite inattendue sur son propre terrain

Malgré une victoire impressionnante en coupe contre Hassi Messaoud, la JS Kabylie a subi une défaite déconcertante à domicile face à l’USM Alger.

FULL TIME | 🔰 JSK 1️⃣ – 2️⃣ USMA 🔴 ⚽ 43′

⚽ 61′ Mahious

⚽ 79′ Défaite à domicile face à l’USMA. Honnêtement ça se passe de commentaires.. pic.twitter.com/aZwHvvXzpm — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) December 8, 2025



Les attentes étaient élevées pour la JSK, avec Gaya Merbah revenant en tant que titulaire et réalisant un arrêt spectaculaire en première mi-temps.

Cependant, un tir puissant de Khaldi a bouleversé le match, donnant à l’USMA l’avantage juste avant la mi-temps. La JSK a réussi à égaliser grâce à une action collective bien orchestrée, mais n’a pas réussi à maintenir cette dynamique.

Un corner décisif de Ghacha a permis à Likonza de marquer, scellant ainsi la victoire de l’USMA. Cette défaite a été un coup dur pour la JSK qui avait montré des signes prometteurs lors de ses précédents matchs.

Gaya Merbah, un rempart qui finit par céder ?

En l’absence d’Idir Hadid, Gaya Merbah a repris sa place de titulaire avec brio. Il a notamment réalisé un arrêt remarquable en première mi-temps, démontrant son talent et sa détermination.

Cependant, malgré cet exploit, il n’a pas pu empêcher Khaldi d’ouvrir le score juste avant la pause. Ce but a eu un impact considérable sur le moral de l’équipe.

Khaldi ouvre le score pour USMA à la 41 ème minute de jeu contre la JSK au stade de Tizi ouzou ! 🥶 Les usmistes sont nettement au dessus ! #Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 pic.twitter.com/CshA2vX4mz — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) December 8, 2025



Après avoir montré des signes de résilience, la JSK a semblé perdre pied, permettant à l’USMA de prendre l’avantage. La question se pose alors : Merbah, habituellement solide, serait-il en train de fléchir sous la pression ?

L’USMA, une équipe invincible depuis deux mois !

La performance de l’USMA a été impressionnante, notamment lors d’une action continue qui a abouti à un but.

Un corner bien placé de Ghacha a permis à Khaldi de placer une tête décroisée, avant que Likonza ne pousse le ballon au fond des filets. Cette séquence a démontré la cohésion et l’efficacité de l’équipe.

Alilet et Benbot ont ensuite assuré une quatrième victoire consécutive pour l’USMA, qui n’a plus perdu depuis près de deux mois.



Malgré les efforts des jaune et vert pour renverser la situation, y compris une action où Akhrib a été oublié par la défense de l’USMA, Lahemri n’a pas réussi à atteindre le centre. L’USMA reste donc invaincue, confirmant sa forme exceptionnelle.