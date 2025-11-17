La JSK triomphe en Supercoupe face au CF Akbou, une victoire à revivre

La JS Kabylie féminine continue de marquer l’histoire du football algérien.

Après avoir remporté la Coupe d’Algérie en mai dernier, elle s’est imposée face au CF Akbou lors de la Supercoupe d’Algérie 2025.

Une victoire qui confirme le statut incontournable de cette équipe dirigée par Naïma Laouadi, et qui apporte un vent de fraîcheur aux canaris.

La JSK féminine, une équipe incontournable du football algérien

La JS Kabylie féminine a brillamment remporté la Supercoupe d’Algérie 2025.

Le match s’est déroulé au stade Mustapha Tchaker de Blida où elles ont triomphé face au CF Akbou avec un score serré de 1-0.

Cette victoire confirme leur position dominante dans le football féminin algérien.

9 Points en tête Après trois journées, la JS Kabylie féminine domine le championnat avec 9 points.

L’unique but de la rencontre a été marqué par Nadia Iouanoughen, entrée en jeu en seconde période.

Ce but précieux et symbolique souligne la maîtrise tactique de la JSK et le travail rigoureux effectué ces derniers mois, faisant de cette équipe une force incontournable sur la scène nationale.

Naïma Laouadi, la cheffe d’orchestre de la JSK

Naïma Laouadi, ancienne internationale, est aujourd’hui à la tête de cette équipe dynamique. Son rôle a été déterminant dans la victoire de la JSK en Supercoupe.

Elle a su diriger l’équipe avec brio, orchestrant chaque mouvement sur le terrain.

La JSK avait déjà remporté la Coupe d’Algérie en mai dernier, en battant le même adversaire, le CF Akbou.

Cette répétition de victoires témoigne du travail acharné et de la stratégie efficace mise en place par Naïma Laouadi.

Une rivalité naissante entre la JSK et le CF Akbou ?

La rivalité entre la JSK et le CF Akbou, deux clubs dominants sur la scène nationale, se fait de plus en plus sentir.

Le CF Akbou, champion en titre, devra faire face à une équipe des jaune et vertes déterminée et ambitieuse cette saison.

Après trois journées de championnat, les joueuses de la wilaya de Bejaia mènent avec 9 points, ayant battu la JSK 5-1 lors de la première journée.

Ce succès en Supercoupe est un vent de fraîcheur pour les canaris, qui voient leur projet féminin se consolider saison après saison.