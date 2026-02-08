La JSK voit ses espoirs s’envoler en Ligue des Champions de la CAF, une élimination confirmée en vidéo

Lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine de football, la JS Kabylie a fait match nul contre Al Ahly SC, signant ainsi son élimination de la compétition.

Pendant ce temps, l’AS FAR du Maroc s’est imposée face aux Young Africans de Tanzanie, tandis que le Mouloudia d’Alger a remporté une victoire cruciale contre Al Hilal SC.

Un match nul synonyme d’élimination pour la JSK

La JS Kabylie a concédé un match nul face à Al Ahly SC lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine de football (Groupe B).

FULL TIME | JSK 0️⃣ – 0️⃣ AHL 🇪🇬 On aura dominé Al Ahly toute la rencontre mais sans marquer. C'est désormais trop tard..



Malgré une performance notable et plusieurs occasions nettes, l’équipe algérienne n’a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Ce résultat est particulièrement décevant pour les « Canaris » qui ont dominé une grande partie du match. Ce match nul signifie malheureusement l’élimination de la JSK de la compétition.

En effet, dans le même groupe, l’AS FAR du Maroc a pris la deuxième place en battant les Young Africans de Tanzanie. La JSK se retrouve donc dernière avec seulement trois points au compteur.

Classement du Groupe B après la cinquième journée

La victoire de l’AS FAR du Maroc sur les Young Africans de Tanzanie a bouleversé le classement du groupe B.

La JSK tenu en échec à Tizi Ouzou et éliminé de cette LDC ❌ La JSK et Al Ahly se quittent sur le score de 0-0 ce qui ne suffit pas à la JSK pour la qualification au deuxième tour. Avec la victoire des FAR 🇲🇦,cela scelle le sort de la JSK dans cette compétition.



Ce succès a permis à l’équipe marocaine de grimper à la deuxième place avec huit points, juste derrière Al Ahly d’Egypte qui mène le groupe avec neuf points.

Les Young Africans, malgré leur défaite, conservent la troisième place avec cinq points. La JS Kabylie, suite à son match nul contre Al Ahly, reste en bas du tableau avec seulement trois points, signant ainsi son élimination de la compétition.

La sixième et dernière journée : un aperçu

La JSK aura l’occasion de se racheter lors de la sixième et dernière journée en affrontant les Young Africans.

De son côté, Al Ahly sera opposé à l’AS FAR dans une rencontre qui promet d’être intense et déterminera le leader du groupe.

La JSK est en train de malmener Al Ahly du Caire au stade de Tizi ouzou, deux très grosses occasions mal négociées par Ayman Mahious !



Il est également important de souligner la victoire cruciale du Mouloudia d’Alger, autre représentant algérien, contre Al Hilal SC.

Ce succès lui a permis de se hisser provisoirement à la deuxième place du Groupe C avec sept points, renforçant ainsi ses chances de qualification pour les quarts de finale.