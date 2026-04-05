La justice se modernise : comment le numérique pourrait changer la donne pour les justiciables

Sous la houlette de la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, une réunion axée sur les projets de transformation numérique de la justice a été organisée.

L’objectif principal était d’examiner les avancées des différents systèmes informatiques et d’accélérer leur mise en œuvre pour renforcer la transparence et améliorer le service public de la justice.

Vers une justice numérique : les projets en cours

Une réunion de travail dédiée à la transformation numérique de la justice a été présidée par Leïla Jaffel, ministre de la Justice.

Cette session a permis d’examiner l’évolution de divers systèmes informatiques, dont le système intégré pour la justice pénale et civile ainsi que la plateforme de gestion administrative des affaires des magistrats.

Leïla Jaffel a souligné l’importance d’accélérer la mise en œuvre de ces programmes et de finaliser rapidement le développement des systèmes informatiques.

Ces efforts visent à renforcer la transparence, améliorer la qualité du service public de la justice et rapprocher ses prestations des citoyens et des personnels du ministère.

Quelle urgence pour la digitalisation de la justice ?

La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, insiste sur l’urgence de finaliser le développement des systèmes informatiques.

Cette accélération est nécessaire pour répondre aux priorités de l’État, notamment en matière de transparence et d’amélioration de la qualité du service public.

En effet, la digitalisation de la justice vise à rapprocher ses prestations des citoyens et des personnels du ministère.

Il s’agit donc d’une démarche essentielle pour rendre la justice plus accessible et efficace, tout en renforçant sa crédibilité auprès du public.

Justice numérique : quels bénéfices pour les citoyens et la société ?

La modernisation de la justice par le numérique vise plusieurs objectifs essentiels. D’une part, elle cherche à renforcer la transparence des procédures judiciaires, contribuant ainsi à une meilleure compréhension du système par les citoyens.

D’autre part, elle ambitionne d’améliorer la qualité du service public en rendant la justice plus accessible et efficace.

Enfin, cette transformation numérique aspire à une justice sociale plus équitable, favorisant une répartition plus juste des richesses.