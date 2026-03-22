La Laiterie Soummam s’apprête à conquérir le palais des consommateurs américains avec son savoir-faire ancestral

La Laiterie Soummam, acteur majeur de la filière laitière en Algérie, s’apprête à conquérir le marché américain avec une première opération d’exportation de produits laitiers prévue pour le 18 mars 2026.

200 + références produits La Laiterie Soummam propose une large gamme de produits, allant des boissons lactées aux produits culinaires.

Cette entreprise, déjà présente sur les marchés libyen et canadien, continue ainsi son expansion internationale tout en valorisant la qualité algérienne.

La laiterie Soummam se prépare à conquérir le marché américain

Le 18 mars 2026 marque une étape importante pour la Laiterie Soummam, entreprise algérienne basée à Akbou.



Elle a annoncé ce jour-là sa première opération d’exportation de produits laitiers vers les États-Unis. Cette initiative témoigne de l’ambition internationale de l’entreprise, déjà présente en Libye et au Canada.

La Laiterie Soummam est fière de cette avancée qui reflète la richesse de son savoir-faire. Avec plus de 200 références, elle propose une large gamme de boissons lactées, jus de fruits, crèmes et produits culinaires. Cette exportation est une opportunité pour faire rayonner la qualité algérienne à travers le monde.

Quels sont les produits phares de la Laiterie Soummam destinés à l’exportation ?

La Laiterie Soummam se distingue par une variété impressionnante de produits. Plus de 200 références composent son catalogue, allant des boissons lactées aux jus de fruits, en passant par les crèmes et autres produits culinaires. Cette diversité témoigne du savoir-faire algérien dans le domaine laitier.

Déjà présente sur les marchés libyen et canadien, l’entreprise entend promouvoir la qualité algérienne à l’international.

Cette première exportation vers les États-Unis est une étape majeure dans cette ambition, renforçant ainsi sa position en tant que pilier de la filière laitière nationale.

Comment la Laiterie Soummam soutient-elle la production locale de lait en Algérie ?

La Laiterie Soummam joue un rôle crucial dans le soutien à la production locale de lait. Avec 6 800 éleveurs partenaires et 11 fermes laitières réparties dans les principaux bassins laitiers du pays, l’entreprise est un pilier de la filière nationale du lait.

Entre 2009 et 2019, elle a distribué 16 000 vaches aux producteurs locaux pour renforcer leur capacité de production.

700000 litres de lait par jour La Laiterie Soummam collecte quotidiennement un volume important de lait cru grâce à son réseau logistique.

En novembre 2025, l’entreprise a importé 1 000 vaches laitières supplémentaires. En février 2026, une opération de don de génisses a été organisée au profit des éleveurs partenaires.

Par ailleurs, grâce à ses 54 centres de collecte et sa flotte de 48 camions citernes, la Laiterie Soummam collecte environ 700 000 litres de lait cru chaque jour.