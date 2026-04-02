La Laiterie Soummam se réinvente avec l’ouverture de nouvelles lignes de production innovantes

La Laiterie Soummam, acteur majeur de l’industrie laitière en Algérie, poursuit son expansion avec l’annonce de nouvelles lignes de production à Akbou.

Un investissement conséquent qui renforce ses capacités de production et crée des emplois, tout en soutenant sa stratégie d’exportation vers de nouveaux marchés internationaux.

Un investissement colossal pour une production accrue

La Laiterie Soummam a récemment mis en service de nouvelles lignes de production sur son site d’Akbou, grâce à un investissement massif de plus de 4 milliards de dinars.

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Cet investissement stratégique a permis d’augmenter significativement les capacités de production de l’entreprise, notamment en lait UHT, yaourt à boire, fromage fondu et fromage frais en barquette.

En plus de renforcer sa gamme de produits, cet investissement a également généré de nouveaux emplois. En effet, l’entreprise a annoncé la création de 130 postes supplémentaires, portant ainsi le nombre total de ses collaborateurs à 2 200.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de la Laiterie Soummam pour renforcer durablement ses capacités industrielles et répondre aux exigences croissantes du marché en matière de qualité et d’innovation.

Quels sont les fruits de ces nouvelles installations ?

Les nouvelles installations ont permis d’élargir l’offre de produits laitiers de la Laiterie Soummam. En effet, grâce à deux lignes équipées de machines thermoformeuses déployées en 2025, l’entreprise a pu lancer les gammes Skyr et Greek.

Ces produits à forte valeur ajoutée ont contribué à diversifier l’offre de l’entreprise et à répondre aux attentes variées des consommateurs.

En outre, ces investissements ont également eu un impact positif sur l’emploi. Avec un montant global supérieur à 4 milliards de dinars, ils ont permis la création de 130 emplois directs supplémentaires.

Ainsi, la Laiterie Soummam confirme sa volonté de renforcer durablement ses capacités industrielles tout en soutenant l’économie locale.

La Laiterie Soummam : un acteur majeur sur la scène internationale !

La Laiterie Soummam a franchi une étape importante en exportant pour la première fois ses produits laitiers vers le marché américain.

Déjà présente en Libye et au Canada, l’entreprise algérienne affiche clairement son ambition de se développer à l’international. Cette expansion est le fruit d’une stratégie bien pensée, visant à promouvoir la qualité algérienne à travers le monde.

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Parallèlement à cette croissance internationale, la Laiterie Soummam soutient activement la production locale.

Elle a distribué 16 000 vaches aux producteurs partenaires et importé 1 000 vaches laitières pour renforcer les capacités de production. De plus, elle a mis en place un dispositif efficace de collecte de lait cru, garantissant ainsi un approvisionnement régulier et une production continue.