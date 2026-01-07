La loi de finances 2026 ouvre la voie à une régularisation fiscale volontaire, un sursis jusqu’à fin 2026 pour les contribuables.

La loi de finances 2026 en Algérie introduit un mécanisme exceptionnel de régularisation fiscale volontaire.

Destiné aux résidents algériens en situation fiscale irrégulière, ce dispositif offre une opportunité unique de mise en conformité jusqu’au 31 décembre 2026, via une déclaration simplifiée et une imposition libératoire unique de 8%.

La loi de finances 2026 : un tournant pour la régularisation fiscale en Algérie

La loi de finances 2026 en Algérie a introduit une mesure exceptionnelle visant à faciliter la régularisation fiscale des résidents algériens, qu’ils soient des individus ou des entités juridiques, en situation d’irrégularité.

Ce dispositif offre une opportunité unique de se conformer aux obligations fiscales avant la fin de l’année 2026, sans encourir de sanctions.

8 % Imposition unique libératoire La loi de finances 2026 en Algérie instaure un taux unique appliqué aux montants déclarés dans le cadre de la régularisation fiscale volontaire, sans pénalités ni poursuites.

Le processus de régularisation implique la soumission d’une déclaration simplifiée indiquant le montant sur lequel une imposition unique de 8% sera appliquée.

Il est important de noter que les personnes qui adhèrent à ce dispositif sont protégées contre toute poursuite relative aux sommes déclarées.

Comment bénéficier de cette opportunité avant la fin de l’année 2026 ?

Pour profiter de ce dispositif exceptionnel, il est impératif d’agir avant le 31 décembre 2026.

Cette date limite a été fixée pour permettre aux personnes et entités concernées de régulariser leur situation fiscale en toute tranquillité.

La procédure est simple : il suffit de remplir une déclaration simplifiée et de la remettre au directeur des impôts de la wilaya concernée.

Ce document doit préciser le montant qui servira de base pour le calcul de l’imposition unique. Ainsi, vous pouvez mettre un terme à vos problèmes fiscaux sans craindre de sanctions.

Une imposition unique libératoire : quels avantages pour les contribuables ?

Le montant indiqué dans la déclaration sera soumis à une imposition unique libératoire calculée au taux de 8%.

Ce dispositif exceptionnel, exempt de sanctions fiscales, offre une opportunité inédite aux contribuables en situation irrégulière de régulariser leur situation.

Il est important de souligner que aucune poursuite ne peut être engagée contre les personnes ayant souscrit à ce dispositif pour les sommes déclarées.

Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par voie réglementaire, garantissant ainsi une mise en œuvre transparente et équitable.