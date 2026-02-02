La Lune des Neiges illumine le ciel nocturne, un spectacle à ne pas manquer pour les amoureux de l’astronomie

La Tunisie, comme le reste du monde, a été témoin d’un spectacle céleste éblouissant : la Lune des Neiges.

Ce phénomène astronomique tant attendu par les passionnés et les photographes a illuminé le ciel à son apogée à 23h09, selon l’Institut National de la Météorologie.

Visible à l’œil nu dans diverses régions, la distance Terre-Lune était alors d’environ 371 000 km.

La Lune des Neiges illumine le ciel tunisien et mondial

Dimanche soir, un spectacle lumineux a ébloui le ciel de la Tunisie et du monde entier. Il s’agit de la pleine lune, connue sous le nom de « Lune des Neiges ».

Cet événement céleste est particulièrement attendu par les passionnés d’astronomie et les photographes pour son intensité lumineuse exceptionnelle.

#تقارير_ميدار « قمر الثلج ».. ظهور قمر #فبراير المكتمل في ظاهرة فلكية مميزة تضيء السماء pic.twitter.com/3andKSWe4T — Midar (@Midarnews) February 2, 2026



Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), ce phénomène atteint son apogée à 23h09, offrant une vue saisissante.

Visible à l’œil nu dans différentes régions, à condition que le ciel soit dégagé, la distance entre la Terre et la Lune lors de cette pleine lune est d’environ 371 000 km.

Le pic de luminosité de la Lune des Neiges

D’après les informations fournies par l’Institut National de la Météorologie (INM), le moment culminant de ce spectacle céleste a eu lieu précisément à 23h09.

À cette heure, la Lune des Neiges a brillé de tout son éclat, offrant un tableau nocturne inoubliable.

La beauté de ce phénomène était accessible à tous, visible à l’œil nu dans diverses régions du pays. Cependant, une condition était nécessaire pour en profiter pleinement : un ciel dégagé.

La terre et la lune : une danse à 371 000 km de distance

Lors de cette pleine lune, la Terre et la Lune étaient séparées par une distance d’environ 371 000 km.

Cette distance, bien que considérable, n’a pas empêché la Lune des Neiges de se faire remarquer dans le ciel nocturne.

Il est important de noter que cette distance peut affecter la visibilité et l’apparence de la Lune depuis la Terre.

Plus la Lune est proche, plus elle apparaît grande et lumineuse dans notre ciel. Ainsi, malgré la distance, la Lune des Neiges a su offrir un spectacle saisissant.