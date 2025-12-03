La lutte contre la polio s’intensifie, le vaccin reste notre unique bouclier face à cette maladie sans remède

L’Algérie lance ses journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, ciblant plus de 4,4 millions d’enfants à travers le pays.

Cette campagne, organisée sous le slogan « Ensemble contre la poliomyélite », vise à renforcer la protection collective contre ce virus hautement contagieux et potentiellement paralysant.

Ensemble contre la poliomyélite : lancement d’une campagne nationale de vaccination

Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont été lancées à Alger, marquant le début d’une importante initiative sanitaire.

ابتداء من اليوم.. انطلاق #حملة_التلقيح ضد شلل الأطفال. pic.twitter.com/GD3ovD2dlh — الجزائر المحمية بالله 🇩🇿 (@Aljazair2022) November 30, 2025



Cette campagne vise plus de 4,4 millions d’enfants dans tout le pays et est organisée sous le slogan « Ensemble contre la poliomyélite ». Le but est de renforcer la protection collective contre ce virus hautement contagieux.

انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال

بدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة، تهدف الحملة إلى تلقيح نحو 4.5 مليون طفل في 274 مؤسسة عمومية للصحة لضمان الوصول #لكل_طفل، في كل مكان.

كل جرعة تحمي طفلاً. التلقيح آمن ومجاني لجميع الأطفال.

معًا، ضد شلل الأطفال. pic.twitter.com/fv5LOtDJYU — UNICEF Algérie (@UNICEFAlgerie) November 30, 2025



La campagne se déroulera en trois phases successives, avec une participation requise de tous les enfants de la tranche d’âge ciblée à chaque cycle. Cela garantira une immunité complète, même pour ceux qui ont déjà reçu leurs vaccins de routine.

Les acteurs clés de la campagne de vaccination

Mohamed Sidik Aït Mesoudane, le ministre de la Santé, joue un rôle crucial dans cette campagne. Il a souligné l’importance de vacciner les enfants âgés de 2 mois à 5 ans, qui sont les plus vulnérables face à la poliomyélite.

🔴#للتذكير

📌حملة التلقيح ضد شلل الأطفال تبدأ يوم 1 ديسمبر في كامل التراب الوطني.

الأطفال أقل من 5 سنوات مناعتهم مازالت ضعيفة، والفيروس يقدر ينتشر بسرعة إذا ماكانش تلقيح.

📌اللقاح آمن، مجاني، ومجرب منذ سنوات… وهو أحسن وسيلة لحماية أولادنا من مرض خطير يقدر يسبب إعاقة مدى الحياة. pic.twitter.com/5VLUz5CI3G — الجزائر المحمية بالله 🇩🇿 (@Aljazair2022) November 29, 2025



La commissaire nationale à la protection de l’enfance, Mounia Cherfi, a également insisté sur l’importance de l’adhésion des parents à cette initiative.

Le ministère de la Santé appelle à une forte participation des familles pour garantir une immunité complète. L’adhésion des parents est donc essentielle pour le succès de cette campagne et la protection de la santé des enfants.

La poliomyélite : un ennemi invisible mais redoutable

La poliomyélite est une maladie virale dangereuse qui s’attaque au système nerveux, pouvant entraîner une paralysie irréversible.



Bien que l’Algérie ait été déclarée exempte de poliomyélite sauvage depuis 2016, des cas sporadiques de poliomyélite dérivée du vaccin de type 2 ont été détectés.

Deux types de vaccins sont utilisés pour combattre cette maladie : le VPI (injectable) et le VPO (oral). Le premier assure une forte immunité générale tandis que le second est très efficace pour interrompre la transmission du virus.