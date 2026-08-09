La manikomycine : un nouvel antibiotique prometteur contre les bactéries résistantes

Des chercheurs de l’Université McMaster, au Canada, ont découvert un nouvel antibiotique baptisé manikomycine. Cette molécule présente un mode d’action inédit qui pourrait ouvrir une nouvelle voie dans la lutte contre les bactéries résistantes.

Cette découverte intervient dans un contexte où l’antibiorésistance menace l’efficacité de nombreux traitements actuels. La manikomycine représente ainsi une nouvelle piste de recherche pour développer de futurs antibiotiques.

La manikomycine, un antibiotique aux propriétés inédites

La manikomycine est un depsipeptide naturel capable d’agir sur le site E de la grande sous-unité du ribosome bactérien. Cette cible joue un rôle essentiel dans la fabrication des protéines nécessaires à la survie des bactéries.

Contrairement à plusieurs antibiotiques existants, cette molécule ne semble pas affectée par les mécanismes de résistance déjà développés par certaines bactéries. Les premiers travaux ont montré une activité contre plusieurs agents pathogènes comme Salmonella, Escherichia coli et Klebsiella.

Cette particularité en fait une nouvelle base potentielle pour la recherche pharmaceutique, même si son développement reste encore à un stade précoce.

Une découverte issue de bactéries du sol

La manikomycine a été identifiée grâce à une méthode d’analyse permettant de révéler des composés naturels difficiles à détecter. Les chercheurs ont étudié des bactéries présentes dans le sol, une source connue de nombreuses molécules antibiotiques.

Ils ont découvert que Streptomyces rimosus, déjà utilisée pour produire l’oxytétracycline, pouvait également fabriquer cette nouvelle molécule. Cette découverte montre que des bactéries déjà étudiées peuvent encore révéler de nouvelles propriétés.

Les chercheurs ont ensuite analysé son fonctionnement afin de mieux comprendre son potentiel contre les infections bactériennes.

Un potentiel prometteur mais des recherches encore nécessaires

Les premiers essais chez la souris ont montré une bonne tolérance de la manikomycine-A à certaines doses. Cependant, les tests sur des modèles d’infection n’ont pas encore démontré une efficacité suffisante.

Les prochaines étapes consisteront à améliorer les propriétés pharmacologiques de la molécule, notamment sa capacité à atteindre une concentration efficace dans l’organisme.

Selon les chercheurs, plusieurs années de travaux seront nécessaires avant d’envisager un éventuel usage médical. Si son développement aboutit, la manikomycine pourrait enrichir l’arsenal disponible face aux bactéries résistantes.