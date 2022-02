La NASA publie des images splendides du désert algérien

S’il y a un pays qui fascine autant de monde, c’est bel et bien l’Algérie. Alors que des photos prises par de simples particuliers ont circulé dernièrement sur les réseaux sociaux, la NASA quant à elle a publié des images surprenantes du désert algérien.

Mise en avant de la beauté distinctive de l’Algérie

L’Algérie se distingue par sa beauté. D’ailleurs, son élégance a déjà été approuvée à travers le monde. Récemment, c’est la NASA ou l’agence spatiale américaine qui la dévoile. En effet, elle a publié des images époustouflantes attestant le charme du désert algérien.

Les photos prises montrent l’immensité et la grandeur du Sahara algérien. L’ambassade des États-Unis a donc repris l’une des images de la Nasa et en a fait l’objet d’une publication sur sa page Facebook.

La tutelle a invité, à travers cela, ses abonnés à apprécier la superbe vue présentée par le désert algérien.

Le post a porté un autre détail. Il s’agit de la date à laquelle l’image a été capturée. En effet, la Nasa a immortalisé ledit tableau le 7 février 2022.

Un charme qui monopolise toute l’attention

À savoir que le Sahara représente une grande partie du territoire algérien, notamment 80 %. Et depuis des millénaires, des touristes qui viennent des quatre coins du monde partent à l’exploration de ce désert unique.

Au fait, il s’agit du deuxième plus grand désert mondial de par sa superficie et ses paysages ornés de sable infini, d’oasis, de montagnes et de mer.

Des captures qui ont fait vibrer la toile. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que les images de l’Algérie séduisent autant.

À noter également que chaque année, la flotte de satellite d’observation terrestre de la Nasa et les astronautes de la SSI immortalisent des moments magiques de la planète.

Ces images démontrent aussi comment les avancées technologiques et les observations de la Terre fournissent de précieux renseignements à tous, notamment aux scientifiques.