La nouvelle plateforme de dépôt des programmes prévisionnels bouleverse le monde des importations pour revente en l’état

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations lance une plateforme numérique pour le dépôt des programmes prévisionnels d’importations.

Destinée aux opérateurs de l’importation pour revente en l’état, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2026.

Pour faciliter cette démarche, une vidéo explicative est disponible sur la page Facebook du ministère.

Une révolution numérique initiée par le ministère du Commerce extérieur

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a récemment lancé une plateforme numérique pour faciliter le dépôt des programmes prévisionnels d’importations.

Cette initiative, annoncée le 22 mars, concerne spécifiquement les opérateurs dans l’importation pour revente en l’état (activité n°4). Les inscriptions et dépôts sur cette plateforme sont ouverts jusqu’au 30 avril 2026.

Cette démarche innovante vise à moderniser et simplifier les procédures pour les opérateurs économiques.

Le ministère invite tous les acteurs concernés à s’inscrire et à déposer leurs programmes prévisionnels via la plateforme, conformément aux procédures en vigueur.

Qui sont les acteurs concernés par cette nouvelle plateforme ?

Cette plateforme s’adresse principalement aux opérateurs économiques activant dans l’importation pour revente en l’état (activité n°4).

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations encourage vivement ces acteurs à utiliser ce nouvel outil numérique pour le dépôt de leurs programmes prévisionnels.

Il est important de noter que la date limite d’inscription et de dépôt sur cette plateforme est fixée au 30 avril 2026. Les opérateurs concernés sont donc invités à prendre leurs dispositions pour respecter ce délai.

Comment profiter au mieux de cette innovation ?

Pour bénéficier de cette plateforme, les opérateurs doivent s’inscrire et déposer leurs programmes prévisionnels en respectant les procédures établies. L’accès à la plateforme se fait via un lien fourni par le ministère.

De plus, une vidéo explicative est disponible sur la page Facebook du ministère. Cette dernière guide les utilisateurs à travers les étapes d’inscription et de dépôt du programme prévisionnel, facilitant ainsi l’utilisation de cette nouvelle ressource numérique.