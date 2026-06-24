La plateforme d’importations rouvre ses portes, un soulagement pour les entreprises en 2026

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations annonce la réouverture de sa plateforme numérique pour le dépôt des programmes prévisionnels d’importation.

Accessible du 23 juin au 31 juillet 2026, cette initiative s’adresse aux opérateurs économiques du secteur du fonctionnement, facilitant ainsi leurs démarches administratives essentielles.

La réouverture tant attendue de la plateforme numérique

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé la réouverture de la plateforme numérique pour le dépôt des programmes prévisionnels d’importation (PPI) pour le second semestre 2026.

Cette initiative, effective depuis le 23 juin, est perçue comme un soulagement pour les entreprises, car elle facilite la soumission des programmes estimatifs nécessaires pour les opérations d’importation.

La plateforme restera accessible jusqu’au 31 juillet 2026, permettant aux opérateurs économiques de soumettre leurs dossiers dans les délais impartis.

Cette réouverture est cruciale pour assurer le bon déroulement des importations, et le ministère a mis à disposition des supports explicatifs pour guider les utilisateurs dans leurs démarches.

Soumission des programmes d’importation : étapes et délais

Les opérateurs économiques doivent soumettre leurs programmes prévisionnels d’importation entre le 23 juin et le 31 juillet 2026 via leurs comptes existants sur la plateforme numérique.

Pour ce faire, ils doivent accéder au portail électronique à l’adresse fonctionnement mcepe.gov.dz. Il est essentiel de respecter ces délais pour garantir l’enregistrement correct des dossiers.

Le ministère a mis en place des supports explicatifs, incluant une vidéo détaillée, pour accompagner les utilisateurs dans la soumission de leurs programmes.

Ces ressources visent à simplifier le processus et à minimiser les erreurs potentielles lors de la procédure.

Un support explicatif pour une soumission sans faille

Pour accompagner les utilisateurs dans leurs démarches, le ministère a mis à disposition un support explicatif complet.

Ce dernier inclut une vidéo détaillée, accessible sur la page Facebook officielle du ministère et sa chaîne YouTube.

Cette ressource vise à guider les opérateurs économiques à travers chaque étape de la soumission des programmes prévisionnels d’importation.

La vidéo explicative a pour objectif de simplifier le processus de dépôt et de réduire les erreurs potentielles.

En suivant les instructions claires et précises fournies, les utilisateurs peuvent s’assurer que leurs dossiers sont correctement complétés et transmis via la plateforme numérique.