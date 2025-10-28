Le gouvernement britannique, par la voix de la Baronne Chapman of Darlington, ministre du développement, a récemment réitéré son soutien au Plan d’autonomie marocain.

Ce plan, qualifié de « solution pragmatique », vise à résoudre le conflit régional autour de l’intégrité territoriale du Maroc.

Le soutien indéfectible du Royaume-Uni au Plan d’autonomie marocain

Lundi dernier, le Royaume-Uni a une fois de plus exprimé son appui au Plan d’autonomie proposé par le Maroc pour résoudre la dispute régionale autour de l’intégrité territoriale du Sahara marocain.

Cette déclaration a été faite par la Baronne Chapman of Darlington, ministre britannique du développement, lors d’un échange à la Chambre des Lords.

La Baronne Chapman a souligné que le Royaume-Uni reste « extrêmement proche de nos amis marocains » et espère que cette initiative contribuera à instaurer la paix et la stabilité dans la région.

Elle a également affirmé que le soutien du gouvernement britannique au Plan d’autonomie est un acte de « pragmatisme ».

Le pragmatisme britannique face au Plan d’autonomie marocain

La Baronne Chapman a qualifié le Plan d’autonomie de « solution pragmatique », compte tenu de la longévité du conflit et de la situation actuelle.

Elle a souligné que cette décision était la plus appropriée à prendre, reflétant ainsi l’approche pragmatique du Royaume-Uni dans ce dossier.



Elle a également insisté sur le fait que le soutien du gouvernement britannique à ce plan s’inscrit dans le respect des engagements du Royaume-Uni envers le Maroc et est réalisé en toute transparence.

Cette position renforce les liens étroits entre les deux pays et témoigne de l’espoir britannique de voir la paix et la stabilité s’installer dans la région.

Le Royaume-Uni maintient sa position sur le Sahara marocain

En juin dernier, le Royaume-Uni avait déjà manifesté son appui au Plan d’autonomie, le considérant comme la base la plus crédible et viable pour une solution définitive au conflit régional autour du Sahara marocain.

Savoir que le Royaume-Uni soutient le plan d’autonomie renforce la confiance des Marocains dans la voie diplomatique choisie. C’est un signal fort pour la paix dans la région.

Amina, 38 ans, professeure à Rabat

Cette position a été exprimée lors d’une visite de l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, au Maroc.

Il est important de noter que cette position n’a pas changé depuis. Le gouvernement britannique continue de soutenir le Plan d’autonomie, réaffirmant ainsi son engagement envers le Maroc et sa volonté de contribuer à la résolution de ce conflit régional.