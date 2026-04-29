La présidente de l’IMA, invitée d’honneur à Alger pour les Rencontres Africaines-Méditerranéennes de la Pensée

Sous l’impulsion de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, l’Algérie s’affirme comme un acteur majeur du dialogue interculturel en Méditerranée et en Afrique.

Entre le lancement d’un forum intellectuel de haut niveau, la première édition des « Rencontres africaines-méditerranéennes de la pensée » et une avancée significative dans la protection des créateurs, découvrez comment ce pays renforce son rôle de capitale de la pensée.

L’Algérie, une capitale de la pensée en effervescence

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, orchestre un programme culturel riche et varié en Algérie. Le point d’orgue est le lancement d’un forum intellectuel de haut niveau, soutenu par la Présidence. Cette initiative renforce la position d’Alger comme capitale de la pensée en Méditerranée et en Afrique.

L’Algérie joue un rôle clé dans le dialogue interculturel, comme en témoigne la première édition des « Rencontres africaines-méditerranéennes de la Pensée « . Cet événement souligne l’engagement du pays à créer des espaces de débat rigoureux pour répondre aux défis contemporains des deux rives.

Rencontres africaines-méditerranéennes de la pensée : un événement phare à ne pas manquer !

La première édition des « Rencontres africaines-méditerranéennes de la pensée » a débuté cette semaine au mausolée royal mauritanien de Tipaza. Sous le thème « Augustin : une manifestation algérienne, africaine et méditerranéenne », cet événement met en lumière l’importance du dialogue interculturel.

La ministre Malika Bendouda a accueilli Mme Anne-Claire Legendre, présidente de l’Institut du Monde Arabe (IMA), soulignant ainsi l’engagement de l’Algérie dans la création d’espaces de débat pour répondre aux défis contemporains des deux rives.

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Des mesures renforcées pour la protection des créateurs en Algérie

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle a été marquée par un pas législatif et symbolique majeur au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria. Trois conventions stratégiques ont été signées, visant à sécuriser l’écosystème créatif national. Ces accords concernent la protection du patrimoine et de la mémoire, la sensibilisation aux droits d’auteur et l’adaptation de la propriété intellectuelle aux nouveaux modes de consommation musicale.

En outre, le label « Copyright Friendly » a été lancé, récompensant les entreprises respectueuses de l’authenticité et des droits des auteurs. Le ministère de la Culture instaure ainsi une véritable économie de la culture, où chaque œuvre est protégée comme un actif stratégique pour le développement durable du pays.