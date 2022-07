La prise de poids du footballeur Riyad Mahrez en vacances fait réagir ses fans

Toujours en vacances depuis la trêve, le quadruple champion de la Premier League, Riyad Mahrez, a suscité la polémique avec son état physique actuel.

En effet, si le capitaine de la sélection algérienne est connu pour son physique affûté, ses dribbles et sa vitesse, c’est bien l’opposé de ce que l’on peut voir sur la photo qui a créé le buzz sur la toile.

Riyad Mahrez en vacances

Toujours en vacances avec sa famille et ses amis, entre le Maroc, la Turquie et Saint-Tropez, l’international algérien ne lésine pas sur les moyens pour décompresser et profiter de ses vacances.

Bien loin de l’image habituelle, c’est avec un physique grassouillet et un shot à la main que le milieu de terrain est apparu sur les réseaux sociaux après qu’une photo de lui ait fuitée. Les internautes n’ont pas manqué de réagir dans la foulée, la plupart s’indignant sur l’état physique du footballeur à quelques semaines de la reprise du championnat.

La réaction des internautes

Suivie par plus de 2 millions de fans, la star n’a pas échappé aux critiques. La plupart des internautes l’ont fustigé sur son état physique et sur l’hygiène de vie de ses vacances jugée ni très saine ni professionnelle. Il faut dire que c’est le lot de tout sportif et surtout de footballeurs de son rang.

En effet, nombreuses sont les stars du ballon rond qui se sont attirées les flammes des supporters pendant leurs vacances un peu trop arrosées. On se rappelle récemment de Neymar et de sa prise de poids à l’entame de la saison dernière (2021-2022), mais aussi de Dimitri Payet qui s’est vu attribuer le surnom de “Kebab” par les internautes et les supporters de l’OM. Un surnom assez peu valorisant qui est maintenant derrière lui, lui qui a su porter son équipe à bras le corps et qui a retrouvé ses capacités physiques.

Mais si beaucoup ont critiqué le comportement de Riyad Mahrez, certains de ses fans ont pris sa défense et on fait valoir son palmarès et ses prestations irréprochables sur le rectangle vert. Lui qui n’enregistre aucune blessure ni pépin physique depuis sa venue à Manchester City.