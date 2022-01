Alors que « Devenez Fatima : une auxiliaire de vie à domicile qui peut se dédier à Simone et André » était élue comme étant la publicité officielle d’un auxiliaire de vie à Lyon, elle est récemment devenue au centre des débats en France. Les élus communistes français mécontents !

Publicité au cœur de la polémique

Affichée sur les panneaux de JC Decaux, la publicité est considérée comme un propos raciste. Certains commentaires sur internet pensent qu’il s’agit d’une « pub qui renvoie à un schéma de pensée coloniale où la femme maghrébine doit servir l’homme ou la femme Blanche ».

Choqués, les élus communistes français, quant à eux, affirment que « cette publicité aux relents colonialistes qui stigmatise nos concitoyens d’origine maghrébine est inacceptable. Nous exigeons son retrait immédiat de nos rues ».

De leur côté, les députés annoncent que « l’entreprise d’aide à domicile avait mille manières de présenter son activité, elle a choisi de le faire en invoquant une image sombre et que nous espérions révolue de notre histoire ».

« Les immigrés, leurs enfants et leurs petits-enfants ne son pas en France pour servir, à moindre coût. ils sont la France ! »

L’entreprise « Petit-fils » s’explique

Devant ces pluies d’avis négatifs, l’entreprise s’est défendue en précisant que « les 4 prénoms les plus fréquents dans nos agences sont Catherine, Maria, Fatima et Christophe. Nous sommes fiers de la diversité de nos auxiliaires de vie. Nous sommes multiculturels et nous l’assumons ».

La société a ajouté qu’elle « dénonce toute forme de racisme, de discrimination ou de récupération politique d’une campagne de publicité qui a pour vocation de mettre en lumière ces femmes, ces hommes et ce secteur qui ont besoin de reconnaissance et d’être revalorisée ».