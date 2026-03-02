La RAM contrainte d’annuler des vols face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient

Face à la situation actuelle au Moyen-Orient, Royal Air Maroc (RAM) a annoncé l’annulation de plusieurs vols vers Doha et Dubaï les 28 février et 01 mars 2026.

Les passagers concernés sont invités à contacter RAM pour connaître les options disponibles et à vérifier le statut de leur vol en ligne.

Annulation de vols par la RAM : Doha et Dubaï touchés

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) a fait part de l’annulation de plusieurs vols à destination et en provenance de Doha et Dubaï.

Cette mesure concerne les vols prévus pour les 28 février et 1er mars 2026, suite à des circonstances actuelles au Moyen-Orient.

Les passagers affectés par cette annulation sont invités à ne pas se rendre à l’aéroport mais à contacter leur point de vente initial ou le centre d’appel de la RAM pour connaître les options qui s’offrent à eux. Il est également recommandé de vérifier le statut de leur vol sur le site web de la compagnie.

Comment réagir face à l’annulation de votre vol ?

Si vous êtes concerné par cette annulation, il est inutile de vous présenter à l’aéroport. En effet, la RAM recommande de prendre contact avec le point de vente où le billet a été acheté ou d’appeler directement le centre d’appel de la compagnie.

Les options disponibles pour les passagers seront discutées lors de ce contact. Pour faciliter ces démarches, la liste des numéros du centre d’appel est disponible sur le site web de Royal Air Maroc.

Gérer sa réservation en ligne : un outil indispensable

Face à ces imprévus, l’outil « Gérer ma réservation » sur le site de la RAM se révèle être un allié précieux. Il permet non seulement de vérifier le statut de votre vol, mais aussi de mettre à jour vos coordonnées.

Cette gestion en ligne est essentielle pour une prise en charge efficace en cas d’annulation de vol. Ainsi, nous encourageons tous les passagers à utiliser cet outil pour rester informés et gérer au mieux leur voyage.