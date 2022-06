La rayonnante algérienne Imene Zertite élue Miss Next Top Model Africa (images)

Le concours Miss Next Top Model Africa touche à sa fin après de longues épreuves de sélection et de défilés. Pour cette saison, c’est la jolie blonde Imene Zertite qui reçoit la couronne tant convoitée de Miss Next Top Model Africa. Une grande première pour la belle algérienne et une bonne nouvelle qui fait la une sur le territoire Algérien. Découvrez tous les détails sur ce sujet dans cette édition.

Imene Zertite sacré première au Miss Next Top Model Africa

Lors de la cérémonie du Miss Next Top Model Africa un seul et unique nom a été prononcé aux yeux de tous les concurrents pour cette édition 2022. En effet, le concours Miss Next Top Model Africa harponne les derniers sentiers battus pour proclamer l’heureuse gagnante. Une nouvelle tant attendue par les amoureux de la mode, plus particulièrement de l’industrie du mannequinat.

Pour cette fois-ci, le trône a été légué à une jolie blonde originaire d’Algérie. Il ne s’agit rien d’autre que la rayonnante algérienne, Imene Zertite qui a su captiver les jurys pour ces défilés et ces styles depuis le début. En effet, la jeune Algérienne Imene Zertite, vêtue d’une magnifique robe lors de la cérémonie de fermeture, est jugée comme la digne gagnante auprès des panels d’expert dans l’industrie du mannequinat.

Miss Next Top Model Africa, un concours de beauté typiquement africain

La compétition à l’évènement Miss Next Top Model Africa est finalement achevée pour cette saison. Un concours de beauté pour les Africains qui a regroupé jusqu’à trente-deux candidates tout aussi talentueuses. Cette compétition, pour la meilleure model Africa, permet aux belles dames du continent Africain de contester au titre du Miss Next Top Model.

Une opportunité en or pour celles qui sont passionnées ou même néophytes dans le monde du mannequinat et du modèle. Dans ce sillage, cette compétition offre une chance unique à l’heureuse gagnante de débuter une carrière dans l’industrie de la mode. Outre le coup de pouce des experts, chaque candidate aura l’opportunité d’apprendre le monde du mannequinat, de développer sa démarche lors des défilés et même d’adopter une forme corporelle convenable.