La Rechta algérienne se positionne dans le top 10 mondial des meilleurs plats de nouilles – Découvrez le classement

Fierté pour l’Algérie, la Rechta est entrée dans le top 10 des meilleures nouilles du monde. C’est un plat typique algérien composé de nouilles fines et plates et d’une sauce au poulet pour ceux qui ne le savent pas. Une spécialité traditionnelle dans le pays, qui est servi lors de grands évènements. Les touristes et visiteurs sont également séduits par ce plat qui est un mélange de saveurs typique du pays.

La Rechta a obtenu la septième place dans le classement des meilleures nouilles

Le plat a remporté la 7ème place sur un classement de 50 sélections avec une note de 4.2 contre 4.3 pour la meilleure nouille. Cette place lui a été attribuée dans la nouvelle édition du 13 septembre 2022 du guide Taste Atlas. Une place très honorable pour le plat qui est en concurrence avec de nombreux pays réputés dans ce domaine.

Les premières places ont bien entendu été attribuées aux asiatiques dont le savoir-faire n’est plus à expliquer. La Thaïlande en première position et le Japon en seconde et troisième position. Il est à noter que dans ce classement on ne retrouve aucun autre pays africain ni arabe et même européen.

Un classement établi par le guide Taste Atlas

Ce classement a été établi par le guide de voyage Taste Atlas qui est spécialisé dans la sélection des meilleurs plats traditionnels à travers le monde. Ce guide réputé consacre ainsi pour la deuxième fois un plat algérien, le dernier en date était le Makrout El Louz, gâteau typique du pays.

🇩🇿| D'après le guide international #TasteAtlas, spécialisé dans la promotion des cuisines traditionnelles, la Rechta, plat algérien, se place à la 7ème place au rang mondial. Il y figure comme le premier plat à base de pâtes sur le plan arabe et africain. #Algérie pic.twitter.com/uSyhscjUtC — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) September 13, 2022

La Rechta a séduit le jury par la qualité des pâtes et la texture, mais également par la composition de la fameuse sauce qui l’accompagne, composée entre autres de poulet, de pommes de terre, de courgettes, d’oignons, de cannelle, d’ail, d’huile, de pois chiches, de ras el hanout et de navets.