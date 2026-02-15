La reprise imminente des travaux sur la pénétrante Guelma-autoroute Est-Ouest promet un soulagement pour les usagers

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a récemment annoncé la reprise imminente des travaux de réalisation de la pénétrante Guelma-autoroute Est-ouest.

Ce projet d’envergure, confié à l’entreprise publique Cosider, vise à améliorer les infrastructures routières et ferroviaires de la région pour un développement plus harmonieux et efficace.

Ces travaux, interrompus depuis plusieurs années, seront effectués par les limites administratives de la wilaya d’Annaba.

L’annonce a été faite lors d’une visite d’inspection du projet de doublement de la route nationale n 16 reliant Annaba à Souk Ahras via Guelma.

L’entreprise publique Cosider sera en charge de la relance de ce projet, initialement inscrit en 2014 mais non encore réalisé pour diverses raisons.

Les travaux concerneront une distance de 18 km entre Guelma et la commune de Nechmaya, sur un total de 35 km dont 25 km situés sur le territoire de la wilaya de Guelma.

Les défis à relever pour Cosider

Le ministre a exhorté les responsables locaux du projet à accélérer le déplacement des différents réseaux de conduites et canalisations situés le long du couloir du projet.

Cette mesure vise à faciliter la réalisation du projet et à surmonter les défis qui ont entravé sa progression jusqu’à présent.

Un aperçu des avancées du projet : satisfaction et perspectives !

M. Djellaoui a inspecté les travaux de pose de la voie ferrée dans le tunnel de 315 m à Boukemouza, ainsi que les chantiers du tronçon Bouchegouf-Guelma-et Dréa sur 121 km du projet de modernisation de la ligne minière Est. Il a exprimé sa satisfaction face à la dynamique observée dans la réalisation de ce tronçon.

Enfin, une réunion technique a été présidée par le ministre à Souk Ahras avec Mustapha Imad-Eddine Kerri, directeur du projet, ainsi que des gestionnaires d’entreprises publiques et du partenaire étranger. Cette rencontre a permis de discuter des avancées et des perspectives du projet.