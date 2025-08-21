La Révolution du Roi et du peuple : un tournant historique majeur exploré lors d’un colloque à Guelmim

La Révolution du Roi et du peuple, un événement marquant de l’histoire marocaine, a été au cœur d’un colloque organisé récemment à Guelmim. Cette rencontre a permis d’explorer les différentes facettes de ce tournant historique majeur qui continue de façonner le Maroc contemporain.

Cet article vous invite à plonger dans les débats passionnants qui ont animé ce colloque, en mettant en lumière les perspectives nouvelles qu’il a ouvertes sur la compréhension de cette période cruciale.

Restez avec nous pour découvrir les moments forts de cet événement et les éclairages inédits qu’il a apportés sur la Révolution du Roi et du peuple.

Le colloque de Guelmim : une exploration de la « Révolution du Roi et du peuple »

Un colloque consacré à l’analyse de la « Révolution du Roi et du peuple » s’est tenu récemment à Guelmim. Organisé par l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération, cet événement a permis d’examiner les contextes historiques et les significations symboliques de cette étape majeure de l’histoire marocaine.

Le colloque a également mis en lumière le rôle crucial de cette révolution dans le combat pour la liberté et l’indépendance du Maroc, soulignant l’unité indissoluble entre le Trône et le peuple.

Les perspectives de Lahbib El Karf et Ibtissam Tamlayn sur la commémoration de la Révolution

Lahbib El Karf, délégué régional du Haut-commissariat aux anciens résistants à Guelmim-Oued Noun, a souligné l’importance cruciale de la commémoration de la Révolution du Roi et du peuple dans l’histoire du mouvement national marocain. Il a insisté sur le lien fort et indéfectible entre le Trône Alaouite et le peuple marocain, un lien qui se manifeste particulièrement lors de la défense de la patrie et de ses valeurs sacrées.

De son côté, Ibtissam Tamlayn, responsable de l’Espace de la mémoire historique de la résistance à Guelmim, a affirmé que cette commémoration incarne la cohésion indéfectible entre le Trône et le peuple, tout en rappelant le rôle crucial des médias dans la diffusion des revendications légitimes du peuple marocain.

Les chercheurs Hadki et Habta sur l’unité nationale et la mémoire historique

Les chercheurs Ibrahim Hadki et Abdelmalek Habta ont souligné l’importance de la fidélité, du lien et de l’unité dans l’histoire du Maroc et des Marocains lors de leur relation avec le Trône Alaouite.

Pour eux, la commémoration de la Révolution du Roi et du peuple est un moment propice pour réfléchir aux valeurs de l’unité nationale et aux dimensions historiques ancrées dans la mémoire collective et individuelle nationale.

Ils voient cette célébration comme une occasion de se souvenir de l’esprit patriotique et des sacrifices consentis par ceux qui ont participé à cette révolution, suite à l’exil de feu SM Mohammed V et de l’Auguste Famille Royale.