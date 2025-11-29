La Russie ouvre ses portes aux Algériens, un voyage sans visa en perspective ?

La Russie envisage d’étendre sa politique d’exemption de visa à davantage de pays africains, dont l’Algérie, dans le but de stimuler le tourisme et renforcer les relations bilatérales.

11 Pays concernés Ce sont aujourd’hui onze pays africains qui profitent d’un accès simplifié à la Russie, une base que Moscou souhaite élargir.

Actuellement, seuls onze pays africains bénéficient de cette exemption. Cependant, des défis subsistent, notamment l’absence de vols directs avec la majorité des pays africains.

Vers une politique d’exemption de visa élargie en Russie ?

La Russie envisage d’étendre sa politique d’exemption de visa à davantage de pays africains, dont l’Algérie.

Actuellement, onze nations africaines, dont le Maroc et la Tunisie, bénéficient déjà de cette facilité qui favorise les échanges touristiques et commerciaux. Cette initiative vise à renforcer les relations bilatérales et à stimuler le tourisme russe.

Tatiana Dovgalenko, responsable des partenariats avec l’Afrique au ministère russe des Affaires étrangères, a confirmé cette intention lors d’une table ronde à la Douma d’État russe.

Elle estime qu’un tel élargissement du régime d’exemption de visa pourrait contribuer au développement du tourisme en Russie.

Quels impacts pour le tourisme et les relations bilatérales ?

Tatiana Dovgalenko voit dans cette politique une opportunité de dynamiser le tourisme russe et de renforcer les liens avec l’Afrique.

Non, la Russie n'a pas supprimé les visas avec les pays africains. L'agence interfax a rappelé que 11 pays africains ont signé des accords pour permettre aux russes de venir sans visa.



Cependant, elle souligne un déséquilibre géographique dans la coopération touristique entre la Russie et l’Afrique, avec une prédominance de l’Égypte, du Maroc et de la Tunisie.

Cette situation met en lumière la nécessité d’une diversification des destinations africaines pour les touristes russes. Une telle évolution pourrait contribuer à un développement plus équilibré du tourisme entre la Russie et l’ensemble du continent africain.

L’Algérie, un candidat idéal pour l’exemption de visa ?

En dépit de ces déséquilibres, l’Algérie se distingue par sa connexion aérienne établie avec la Russie.

Grâce aux liaisons aériennes existantes, l’Algérie possède un réel avantage. Les voyageurs russes disposent déjà d’options pour s’y rendre, ce qui pourrait favoriser la mise en place d’une exemption de visa. Yanis, 35 ans, agent de voyages

Des vols réguliers et charters facilitent les échanges entre les deux pays, ce qui pourrait favoriser une exemption de visa pour les Algériens.

Néanmoins, l’absence de liaisons directes avec la plupart des pays africains freine le développement du tourisme.

Seuls six pays africains ont des liaisons aériennes régulières avec la Russie. Pour Tatiana Dovgalenko, il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions pour corriger ces déséquilibres.