La SAA innove avec des assurances pour drones et cyber-risques, une réponse aux défis modernes

La Société algérienne des assurances (SAA) innove avec le lancement de produits d’assurance adaptés aux nouvelles technologies, tels que la couverture pour drones et cyber-risques.

En parallèle, la numérisation des services s’accélère, facilitant la gestion des sinistres. En 2025, 19 milliards de DA ont été versés en indemnisations.

Nouveaux horizons pour l’assurance : la SAA innove

La Société algérienne des assurances (SAA) a récemment introduit deux produits novateurs : l’assurance de la responsabilité civile pour l’utilisation des drones et l’assurance des cyber-risques pour les entreprises.



Ces offres répondent aux besoins croissants des utilisateurs et des entreprises face aux défis technologiques actuels.

L’assurance pour drones protège contre les dommages potentiels causés par ces appareils, tandis que l’assurance cyber-risques aide les entreprises à se prémunir contre les menaces numériques.

Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie de modernisation de la SAA, visant à offrir des solutions adaptées aux évolutions technologiques.

La numérisation au cœur des services de la SAA

La SAA s’engage résolument dans la modernisation de ses services en adoptant les dernières avancées technologiques.

La numérisation est au centre de cette transformation, avec le lancement de nouvelles plateformes numériques. Parmi celles-ci, la plateforme dédiée à la gestion des sinistres se distingue par ses nombreux avantages.

Elle permet notamment de traiter les indemnisations de manière rapide et sans papier, offrant ainsi une expérience client améliorée.

Cette approche innovante témoigne de l’engagement de la SAA à fournir des services efficaces et adaptés aux besoins contemporains de ses assurés.

La communication proactive de la SAA

La SAA met un point d’honneur à renforcer sa politique de communication en organisant des séminaires régionaux.

Ces événements jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des partenaires et clients, en les sensibilisant à la protection de leurs biens. Grâce à ces rencontres, la SAA établit un dialogue constructif et renforce la confiance de ses assurés.

En 2025, la SAA a démontré son engagement envers ses clients en versant des indemnisations totalisant 19 milliards de dinars algériens.

Ce chiffre illustre la capacité de la société à honorer ses engagements et à soutenir ses assurés dans les moments difficiles.