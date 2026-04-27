La saison 26/27 de Ligue 1 prend forme, les nouvelles règles du jeu sont en place

La saison 2026-2027 du championnat de Ligue 1 Mobilis de football s’annonce déjà palpitante. Fixée pour démarrer le 20 août 2026, cette nouvelle édition promet d’être riche en rebondissements.

Entre les quotas de licences seniors, les périodes d’enregistrement des joueurs et la limitation du nombre de joueurs étrangers, les clubs devront faire preuve de stratégie et d’adaptabilité.

Restez connectés pour découvrir prochainement toutes les dispositions réglementaires de cette nouvelle saison sur les plateformes officielles de la LFP et de la FAF.

Coup d’envoi de la saison 26/27 : les dates clés à retenir !

La Ligue 1 Mobilis de football s’apprête à lancer sa nouvelle saison 2026-2027. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 20 août 2026, une décision prise lors d’une réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF).

Les clubs devront également prendre note des deux périodes d’enregistrement des joueurs. La première s’étendra du 1er juillet au 31 août 2026, permettant aux équipes de gérer efficacement leur effectif pour la saison à venir.

Nouvelles règles : quota de joueurs et limitation des étrangers

La FAF a introduit des changements majeurs pour la saison à venir. Chaque club se verra attribuer un quota de trente (30) licences seniors pour toute la saison. Cette mesure vise à garantir une gestion plus efficace des effectifs.

De plus, le nombre de joueurs étrangers par club est désormais limité à quatre (4). Ces derniers devront répondre à des critères spécifiques, notamment avoir été sélectionnés au moins cinq fois dans une équipe nationale au cours des trois années précédant leur recrutement.

Informations officielles : où les trouver ?

Toutes les dispositions réglementaires concernant la nouvelle saison seront bientôt disponibles sur les plateformes officielles de la Ligue de football professionnel (LFP) et de la Fédération algérienne de football (FAF). Les fans et les clubs pourront ainsi se tenir informés des dernières mises à jour.

En attendant, l’actuelle édition de la Ligue 1 Mobilis bat son plein. Le MC Alger domine le classement avec trois journées encore à disputer. Restez connectés pour ne rien manquer de cette fin de saison palpitante !