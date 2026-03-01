La Saoura et le MCO, une série de victoires qui ne laisse personne indifférent en Ligue 1, la vidéo à l'appui.

La Ligue 1 Mobilis de football a été le théâtre de rencontres palpitantes et décisives. Le MC Oran s’est imposé face au Paradou AC, tandis que le MC El-Bayadh n’a pu faire mieux qu’un match nul contre l’USM Alger.

La JS Saoura a confirmé sa troisième place en battant l’ES Ben Aknoun, alors que le leader, le MC Alger, et son dauphin, le CS Constantine, ont été tenus en échec à domicile.

MC Oran, un pied sur le podium après une victoire palpitante !

Le MC Oran a signé une victoire impressionnante vendredi dernier en déplacement face au Paradou AC.

Un score final de 2-1 a permis aux Oranais de se hisser au pied du podium de la Ligue 1 Mobilis de football. Boubacar Traoré a ouvert le bal pour le MC Oran avec un but marqué à la 12e minute.

Malgré une égalisation temporaire du PAC grâce à Taha à la 80e minute, Belharrane a réussi à marquer dans le temps additionnel, offrant ainsi une victoire précieuse à son équipe.

Le match s’est terminé en infériorité numérique pour le PAC suite à l’expulsion de leur gardien Al-Koubi à la 83e minute.

USMA et MCEB, un match nul qui fait grincer des dents ?

Le MC El-Bayadh, malgré son statut de lanterne rouge, a réussi à tenir tête à l’USM Alger lors d’un match nul (0-0) sur son terrain.

Un résultat décevant pour l’USMA, dirigée par son nouvel entraîneur sénégalais Lamine N’diaye, qui espérait une victoire pour remonter dans le classement.

Après ce match, l’USMA se retrouve à la 9e place de la Ligue 1, tandis que le MCEB reste en dernière position.

Ce match nul ne fait qu’accentuer les difficultés du MCEB, dont la victoire était impérative pour espérer entamer une remontée au classement.

La JS Saoura confirme sa troisième place, tandis que le leader MC Alger trébuche !

La JS Saoura a renforcé sa position en remportant une victoire 1-0 contre l’ES Ben Aknoun. Le but décisif a été marqué par Fettouhi à la 66e minute, assurant ainsi la troisième place de la JSS au classement.

Par ailleurs, le MC Alger et le CS Constantine ont tous deux concédé un match nul face à la JS Kabylie et le CR Belouizdad respectivement. Malgré une série de trois matchs sans victoire, le MC Alger maintient sa première place.

La fin de cette 21e journée verra trois matchs : USM Khenchela contre Olympique Akbou, MB Rouissat contre ASO Chlef et ES Sétif contre ES Mostaganem.