La Saoura fait sensation en arrachant un match nul à Oran, revivez ce moment en vidéo

La 8e journée de la Ligue 1 Mobilis de football a été riche en rebondissements. La JS Saoura s’est hissée à la première place du classement général après un match nul contre le MC Oran, tandis que l’Olympique Akbou et l’ASO Chlef ont également tiré leur épingle du jeu. Les rencontres se poursuivent cette semaine avec des affrontements prometteurs.

La JS Saoura et le MC Oran, un match à rebondissements !

Le match entre la JS Saoura et le MC Oran a été marqué par de nombreux rebondissements. Les premières minutes ont vu le MC Oran prendre l’avantage grâce à un but de Hamra à la 18e minute.

Cependant, un penalty manqué juste avant la pause a laissé une porte ouverte pour la JS Saoura. Profitant de cette opportunité, la JS Saoura a réussi à égaliser dans les derniers instants du match.

À la 90e+12′, suite à une main de l’attaquant gambien Jobe Pa Omar dans sa propre surface de réparation, un penalty a été accordé à la JS Saoura qui a su le transformer en but d’égalisation.

Quels sont les impacts de cette 8e journée sur le classement général ?

Cette 8e journée a bouleversé le classement général. La JS Saoura, grâce à son match nul contre le MC Oran, s’empare de la première place avec un total de 15 points.

Le MC Oran, malgré une performance honorable, se retrouve sixième avec 11 points.

15 Points pour la JS Saoura Grâce à son match nul contre le MC Oran, la JS Saoura s’empare de la tête du championnat.

Par ailleurs, l’ES Ben Aknoun et l’Olympique Akbou ont également marqué cette journée par leurs victoires respectives contre le CS Constantine et le MC El Bayadh, des succès qui ont eu un impact significatif sur leur positionnement dans le classement.

Et après ? Qu’attendre des prochains matchs ?

La suite de la 8e journée promet d’être tout aussi passionnante avec les rencontres JS Kabylie – USM Khenchela et MC Alger – Paradou AC. Ces matchs pourraient bien rebattre les cartes du classement général.

Il convient également de souligner la performance de l’ASO Chlef qui, grâce à sa victoire contre l’ES Mostaganem (1-0), a grimpé à la 8e place du classement. Une ascension à suivre lors des prochaines journées.