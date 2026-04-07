La Saoura renverse le MCA en Ligue 1, pendant que le CRB fait un carton plein !

La 25e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football a été marquée par des surprises et des rebondissements.

Le leader, le MC Alger, a subi une défaite contre JS Saoura, tandis que d’autres équipes ont connu des fortunes diverses.

La prochaine journée promet d’être tout aussi passionnante avec des matchs reportés et des enjeux toujours plus importants.

La JS Saoura renverse le leader MC Alger : un coup de théâtre en Ligue 1 !

Le leader du championnat de la Ligue 1, le MC Alger, a subi une défaite surprenante face à la JS Saoura lors de la 25e journée.

Malgré une ouverture du score par Naïdji, les joueurs de la Saoura ont réussi à égaliser avant la mi-temps grâce à Zaâlani et ont finalement pris l’avantage en fin de match avec un but de Saâdi.

JS Saoura came from behind to defeat league leaders MC Alger 2-1, with Ismaïl Saadi’s late goal sealing a third straight win and ending MCA’s unbeaten run. Despite the loss, MC Alger remain nine points clear at the top.#Ligue1Mobilis #AlgerianFootball #FootballIntel pic.twitter.com/Sgjj5gTciM — Football Intel Africa (@_footballintel) April 5, 2026



Cette défaite ne remet cependant pas en cause la position dominante du MC Alger qui reste largement en tête du classement avec 52 points, malgré deux matchs en retard. La JS Saoura, quant à elle, se rapproche du podium avec 43 points.

Le CR Belouizdad fait un carton plein : une remontée spectaculaire ?

En parallèle, le CR Belouizdad a réalisé une performance impressionnante en écrasant l’ES Mostaganem 7 à 0.

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Cette victoire éclatante, marquée par un triplé de Benguit et un doublé de Boussouar, a permis au club de grimper provisoirement à la cinquième place du classement avec 38 points.

Cependant, le derby tant attendu entre l’USM Alger et le CR Belouizdad a été reporté. Les deux clubs étant engagés en demi-finales de la Coupe de la Confédération, ils devront se retrouver à une date ultérieure pour disputer ce match crucial.

Des surprises et des déceptions : quel bilan pour les autres clubs de la Ligue 1 ?

La JS Kabylie a perdu des points précieux face au MC El-Bayadh, malgré une réaction avant la pause.

Le Paradou AC a également connu une défaite sur le terrain de l’USM Khenchela, marquant son neuvième revers consécutif. De son côté, l’USM Alger a chuté face à l’ASO Chlef, glissant à la 11e position du classement.

Le match entre l’ES Sétif et l’ES Ben Aknoun s’est soldé par un nul, tout comme celui entre le MB Rouissat et l’Olympique Akbou.

En revanche, le MC Oran a réussi à s’imposer contre le CS Constantine, ajoutant une victoire à son palmarès.