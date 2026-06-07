La Saoura triomphe face au CRB dans un duel à distance qui captive les fans de Ligue 1

La JS Saoura s’illustre en Ligue 1 Mobilis, décrochant une place convoitée pour la Ligue des champions africaine grâce à une performance remarquable.

Tandis que le Mouloudia d’Alger célèbre son 10e titre de champion, d’autres équipes marquent la dernière journée du championnat par des résultats décisifs et des performances individuelles impressionnantes.

La JS Saoura brille en Ligue 1 Mobilis

La JS Saoura a conclu la saison de Ligue 1 Mobilis en beauté en s’imposant 3-1 face au CS Constantine lors de la dernière journée.

FULL TIME 🏁 JS Saoura beats CS Constantine and secure a spot in the #TotalEnergiesCAFCL Next season 🤯🔥 pic.twitter.com/WfcBIf3WV0 — Vuvuzela.foot (@vvzfoot) June 5, 2026



Cette victoire décisive leur a permis de sécuriser la deuxième place du championnat, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions africaine.

Cette performance est cruciale pour le club et ses supporters, car elle ouvre les portes de la compétition continentale la plus prestigieuse.

La JSS a su se démarquer dans un duel intense avec le CR Belouizdad, qui a finalement terminé troisième après un match nul contre la JS Kabylie.

Un duel à distance captivant

La lutte pour la deuxième place entre la JS Saoura et le CR Belouizdad a tenu en haleine les amateurs de football.

Congratulations to JS Saoura 🟡🟢 on qualifying to the 2026/2027 #TotalEnergiesCAFCL 🏆✅ pic.twitter.com/Fv06S4cMGV — Vuvuzela.foot (@vvzfoot) June 5, 2026



Le CRB, en quête de cette place qualificative pour la Ligue des champions africaine, a été freiné par un match nul 0-0 face à la JS Kabylie. Ce résultat a permis à la JSS de prendre l’avantage.

Pour la JS Saoura, cette qualification est une opportunité de briller sur la scène continentale. En revanche, le CR Belouizdad devra se contenter de la troisième place, ce qui pourrait influencer ses ambitions futures en compétitions internationales.

Ismaïl Saâdi, héros du match

Ismaïl Saâdi a été l’architecte de la victoire éclatante de la JS Saoura contre le CS Constantine, inscrivant un triplé mémorable.



Ses buts aux 13e, 23e et 59e minutes, ce dernier sur penalty, ont été cruciaux pour sceller le sort du match. Saâdi a démontré une maîtrise technique et un sang-froid exemplaire, propulsant son équipe vers la victoire.

Sa contribution a été déterminante pour la qualification de la JSS en Ligue des champions africaine. En tant que pilier de l’équipe, ses performances inspirent ses coéquipiers et renforcent la dynamique positive du club.