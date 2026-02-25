La série El-Mouhadjir dans le viseur du Syndicat des médecins, une plainte déposée à l’ANIRAV fait grand bruit

Le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a récemment déposé une plainte contre le feuilleton algérien « El-Mouhadjir », accusant ce dernier de diffuser des scènes portant atteinte à la pudeur et à la réputation de la profession médicale.

Cette action intervient suite à un épisode controversé où un médecin est montré harcelant une patiente, une représentation que le SNPSP juge contraire aux principes éthiques du métier.

« El-Mouhadjir » : une série qui suscite la controverse

La série algérienne « El-Mouhadjir », diffusée pendant le mois sacré du Ramadan, est au cœur d’une polémique.

Le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a déposé une plainte contre cette production télévisuelle, invoquant des scènes jugées offensantes pour la profession médicale.

L’épisode incriminé met en scène un médecin harcelant une patiente à l’hôpital de Kouba, comportement professionnel inacceptable selon le SNPSP.

Ce dernier souligne que ces images ternissent l’image de la profession et portent atteinte à l’éthique médicale, surtout lorsqu’elles sont largement diffusées sur les réseaux sociaux.

Le SNPSP dénonce une atteinte à la réputation de la profession médicale

La plainte du SNPSP, adressée à l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, dénonce la diffusion de scènes portant atteinte à la pudeur et à la réputation de la profession médicale.

Le syndicat estime que le feuilleton « El-Mouhadjir » donne une image négative et défavorable de la profession médicale et de l’hôpital concerné.

Tout en reconnaissant l’existence de comportements isolés et inacceptables dans le secteur de la santé, le SNPSP rejette leur promotion à travers un programme télévisé, surtout pendant le mois sacré du Ramadan.

Il considère que cela porte atteinte à la noblesse et à la valeur sociale et morale de la profession médicale.

La défense des valeurs fondamentales de la profession médicale par le SNPSP

Le SNPSP souligne l’importance des principes fondamentaux de la profession médicale, notamment la relation de confiance et de respect entre le médecin et le patient.

Ces valeurs sont essentielles pour maintenir la noblesse et la valeur sociale et morale de la profession.

Face aux représentations médiatiques négatives, le syndicat s’efforce de protéger ces valeurs. Il lutte contre toute forme de dévalorisation de la profession médicale, en particulier lorsqu’elle est diffusée à grande échelle pendant le mois sacré du Ramadan.