La SNTF Réinvente le Voyage : Plus de 250 Wagons Rénovés en Service

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) franchit une nouvelle étape dans l’amélioration de l’expérience voyageur en Algérie. Avec la mise en service de plus de 250 wagons rénovés, le confort et la modernité s’invitent désormais à bord des trains. Cette initiative ambitieuse vise à transformer le paysage ferroviaire du pays, offrant aux passagers un niveau de service inégalé. Les nouvelles installations promettent non seulement un voyage agréable, mais aussi une fiabilité accrue pour les déplacements quotidiens ou occasionnels.

Découvrez comment ces améliorations redéfinissent le transport ferroviaire et ce que cela signifie pour les usagers.

Stratégie de Modernisation de la SNTF

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) s’engage dans une ambitieuse stratégie de modernisation pour rehausser la qualité de ses services et le confort des passagers. Ce programme, aligné sur les directives gouvernementales visant à renforcer les infrastructures de transport collectif en Algérie, a déjà permis la rénovation de 254 wagons destinés aux grandes lignes et aux trains de banlieue.

Réalisée par des experts locaux dans les ateliers de Sidi Bel-Abbès et Hussein-Dey, cette initiative inclut l’installation d’équipements modernes tels que la climatisation, des prises électriques et des ports USB. Avec un budget dépassant 41 milliards DA, la SNTF prévoit d’étendre ces améliorations à d’autres wagons prochainement.

Rénovation et Amélioration des Wagons

La rénovation des 254 wagons de la SNTF, incluant des wagons à sièges, voitures-lits et voitures-restaurants, a transformé l’expérience voyageur. Les améliorations incluent un système de climatisation moderne, des prises électriques (220V), des ports USB, ainsi que des portes automatiques. Chaque siège est désormais équipé d’un éclairage individuel et les passagers bénéficient d’écrans affichant les gares desservies.

Les voitures-restaurants offrent 32 places assises tandis que les wagons-lits proposent jusqu’à 60 couchettes en seconde classe. Ces innovations visent à offrir un confort accru et une expérience de voyage optimisée, répondant aux standards internationaux grâce au savoir-faire algérien. Cette modernisation promet d’améliorer significativement le quotidien des usagers du rail.

Valorisation des Compétences Locales et Perspectives Futures

La rénovation des wagons de la SNTF a été rendue possible grâce à l’expertise de techniciens algériens, opérant dans les ateliers de Sidi Bel-Abbès et Hussein-Dey. Ce projet met en lumière le potentiel local en matière d’ingénierie ferroviaire, avec une mise à niveau conforme aux normes internationales.

En regardant vers l’avenir, la SNTF envisage d’étendre ce programme ambitieux à d’autres wagons, renforçant ainsi son engagement envers un service de transport moderne et efficace. Avec un investissement global dépassant 41 milliards DA, cette initiative promet non seulement d’améliorer le confort des passagers mais aussi de stimuler l’économie locale par la valorisation des compétences nationales.