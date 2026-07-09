La station de gaz de Gara Djebilet démarre, un souffle nouveau pour le fer algérien

Sonelgaz renforce son rôle stratégique en Algérie avec la mise en service de la station de détente de gaz de Toumiat, située dans la wilaya de Béchar.

Cette infrastructure moderne, réalisée par sa filiale STG, assure un approvisionnement fiable en gaz naturel pour soutenir le projet minier de Gara Djebilet, contribuant ainsi au développement économique du pays.

Mise en service de la station de Toumiat : un tournant pour le fer algérien

La station de détente de gaz de Toumiat, récemment mise en service par Sonelgaz dans la wilaya de Béchar, joue un rôle crucial dans l’approvisionnement en gaz naturel du client industriel Feraal.

Ce projet est essentiel pour l’exploitation du minerai de fer de la mine de Gara Djebilet, située dans la wilaya de Tindouf.

Raccordée à un gazoduc de 28 pouces de diamètre, la station offre une capacité de débit de 15 000 m³ normalisés par heure, garantissant ainsi un approvisionnement énergétique fiable et continu pour soutenir les objectifs de production du projet.

Sonelgaz : un partenaire clé pour les mégas projets algériens

Sonelgaz s’engage activement à soutenir les mégas projets stratégiques de l’État algérien en fournissant des infrastructures énergétiques modernes et fiables.

La réalisation de la station par Sonelgaz-Transport Gaz (STG) en est un exemple concret, garantissant un approvisionnement régulier en gaz naturel pour le complexe industriel Feraal.

Cette installation, conforme aux normes techniques les plus élevées, illustre le rôle central de Sonelgaz en tant que partenaire clé de l’État, contribuant ainsi à la réussite des projets nationaux et à la dynamique de développement de l’Algérie.

Une réalisation impressionnante par STG

Les équipes de STG ont démontré une expertise remarquable dans la réalisation de la station de Toumiat, respectant les délais impartis pour ce projet stratégique.

Leur compétence assure non seulement un approvisionnement énergétique fiable, mais renforce également la position de l’Algérie sur la scène industrielle.

Cette initiative contribue significativement au développement du pays en soutenant des projets structurants.

En fournissant des infrastructures énergétiques modernes, STG joue un rôle crucial dans la concrétisation des ambitions économiques de l’Algérie, tout en répondant aux besoins croissants du secteur industriel.